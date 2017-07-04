МИНСК, 5 июл — Sputnik. В ночь на среду не стало Даниила Гранина, известного писателя, соавтора "Блокадной книги", которую он написал вместе с Алесем Адамовичем, — Sputnik попросил литературоведа Ивана Саверченко вспомнить, как создавалась эта документальная повесть.

В творчестве писателя, фронтовика Даниила Гранина история блокадного Ленинграда занимала значительное место — когда-то он участвовал в обороне Ленинграда, а спустя много лет в соавторстве с белорусским писателем Алесем Адамовичем написал "Блокадную книгу" — книгу, в которой ленинградцы рассказывают каждый о своей блокаде.

Эти документальные истории "внутрисемейной и внутридушевной жизни людей" в осажденном городе стали настоящим откровением — в советской литературе тогда не принято было говорить о частных судьбах и трагедиях.

Директор Института литературоведения имени Янки Купалы, доктор филологических наук Иван Саверченко, был знаком с Алесем Адамовича и историей создания "Блокадной книги".

По его словам, "Блокадная книга" это очень правдивое произведение. Наверное, наиболее удачная книга и для Адамовича и для Гранина.

"В этой книге была рассказана новая правда о войне. Пожалуй, именно с нее началось понимание масштаба и глубины трагедии войны для каждого человека. Это документально-художественное осмысление трагедии советского народа", — отметил директор Института.



© Sputnik Алексей Варфоломеев Встреча писателей Даниила Александровича Гранина и Александра Михайловича Адамовича с читателями

Иваном Саверченко считает, что "Алесь Адамович и Даниил Гранин без всяких инструкций и протокольных указаний действовали по велению своего сердца. Внутренний голос объединял их, и они творили вместе".

Инициатива написания книги исходила именно от Адамовича, и он уговаривал Гранина ее написать.

"Я читал у Гранина, каким неожиданным для него было это предложение. Потому что, несмотря на то, что мы жили тогда в одном государстве, у литератур были разные традиции. Пожалуй, только авторы могли бы рассказать, как им удалось договориться", — уверен Иван Саверченко.

По словам белорусского литературоведа, Алесь Адамович тогда уже был погружен в военную тематику, в литературную документалистику. Уже была опубликована его книга "Я из огненной деревни", где о трагедии сожженной деревни Хатынь рассказывали очевидцы трагедии.

"Даниил Гранин вспоминал, что внутренне долго сопротивлялся предложению Адамовича, но когда они уже начали работать над огромным массивом материалов, он уже не представлял, как он мог сопротивляться", — рассказал доктор филологических наук.



© Sputnik Алексей Варфоломеев Писатели Даниил Гранин и Алесь Адамович на встрече с ветеранами - участниками блокады Ленинграда

"Блокадная книга" была новаторской для своего времени. Ее правда поразила читателей — оказалось, что кроме общих фраз у каждого была своя маленькая правда, свои переживания и своя трагедия. Это был новый взгляд на правду войны и на судьбу человека в ней.

"Блокадная книга" — это правдивые голоса людей, которые пережили все ужасы фашизма. Книга со временем не теряет своей актуальности", — считает литературовед.

По его убеждению, Алесь Адамович и Даниил Гранин были духовно и творчески близкими людьми. У них не было какого-то высокомерия, а только понимание смысла и назначения литературы, которая должна менять что-то в нашей жизни, затрагивать души людей.

Уход Гранина стал большой потерей и для русской и для белорусской литератур, да и для мировой культуры в целом. Но, к счастью, после ухода писателей нам остаются их книги.