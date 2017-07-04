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Двум молодым рабочим завода грозит до пяти лет за несколько таблеток экстази
05.07.2017 15:24 — Новости Общества | Tut.by
Столичные правоохранители задержали двух молодых шлифовщиков с таблетками экстази. Теперь парням грозит до пяти лет лишения свободы,
Парней 1990 и 1994 года задержали в Московском районе. У них нашли и изъяли таблетки, имеющие в составе психотропные вещества. По заключению эксперта, таблетки содержат особо опасное психотропное вещество МДМА (экстази).
Оба молодых человека работают шлифовщиками на одном из столичных заводов и ранее к уголовной ответственности не привлекались.
В отношении них возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
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Парни работают шлифовщиками на заводе в Минске.
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