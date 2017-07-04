Двум молодым рабочим завода грозит до пяти лет за несколько таблеток экстази

Столичные правоохранители задержали двух молодых шлифовщиков с таблетками экстази. Теперь парням грозит до пяти лет лишения свободы, пишет ГУВД Мингорисполкома.





Парней 1990 и 1994 года задержали в Московском районе. У них нашли и изъяли таблетки, имеющие в составе психотропные вещества. По заключению эксперта, таблетки содержат особо опасное психотропное вещество МДМА (экстази).

Оба молодых человека работают шлифовщиками на одном из столичных заводов и ранее к уголовной ответственности не привлекались.

В отношении них возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.