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Младший сын Бурыкина даст показания на закрытом заседании суда
05.07.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Показания младшего сына Константина Бурыкина суд решил заслушать на закрытом заседании, передает корреспондент Sputnik из зала суда Заводского района.
© Sputnik / Виктор Толочко
Суд по подозрению бывшего священника из Гатово Бурыкина в хранении оружия и боеприпасов продолжается в среду в Минске. В рамках слушаний были заслушаны показания самого подозреваемого, двух понятых при досмотре квартиры подозреваемого, бывшего приемного сына и экспертов-баллистиков.
Для дачи показаний были также вызваны трое оперативников, участвовавших в досмотре квартиры Бурыкина и его 12-летний сын Сергей. Сторона защиты ходатайствовала о заслушивании показаний сына подозреваемого в закрытом режиме — с целью его защиты. О закрытом заседании для показаний оперативников ходатайствовала сторона гособвинения.
После перерыва суд решил заслушать показания и младшего сына Бурыкина, и милиционеров в рамках закрытого заседания.
Другие свидетели в среду на суд по делу Бурыкина вызваны не были.
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Показания милиционеров, проводивших обыск дома у "батюшки со свастикой" также решено заслушать в закрытом режиме.
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