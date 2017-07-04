В подвале минской многоэтажки нашли гранату времен войны

Во время капремонта в подвале одного из домов по улице Янки Мавра нашли гранату времен Великой Отечественной. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.



Фото с сайта guvd.gov.by

Сообщается, что 4 июля в 10 утра в подвале многоэтажки строители увидели похожий на гранату предмет и позвонили в милицию.

Правоохранители эвакуировали жильцов дома. Группа разминирования установила, что это граната «Ф1» времен Великой Отечественной войны. Боеприпас изъяли и уничтожили.