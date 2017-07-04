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В подвале минской многоэтажки нашли гранату времен войны

05.07.2017 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время капремонта в подвале одного из домов по улице Янки Мавра нашли гранату времен Великой Отечественной. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.


Фото с сайта guvd.gov.by

Сообщается, что 4 июля в 10 утра в подвале многоэтажки строители увидели похожий на гранату предмет и позвонили в милицию.

Правоохранители эвакуировали жильцов дома. Группа разминирования установила, что это граната «Ф1» времен Великой Отечественной войны. Боеприпас изъяли и уничтожили.

 
 
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Гранату обнаружили во время капремонта дома.

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