Лукашенко: свободе СМИ в Беларуси ничто не мешает

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в Беларуси обеспечивается свобода слова.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: ПА ОБСЕ самая эффективная площадка в Европе

Выступая на открытии сессии ПА ОБСЕ в Минске, президент заявил, что в Беларуси представлены все телеканалы, об ограничении свободы слова в стране речи вести нельзя.

"Активно развивается медийное пространство Беларуси, на котором присутствуют СМИ разных форм собственности и политических взглядов. Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране — это клише из арсенала прошлого. В век интернета это вообще лишено всякого смысла", — отметил Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в Беларуси круглосуточно вещают многочисленные зарубежные каналы, в том числе "Евроньюс", и никто им не мешает.