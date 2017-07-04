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Лукашенко: свободе СМИ в Беларуси ничто не мешает
05.07.2017 15:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в Беларуси обеспечивается свобода слова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Выступая на открытии сессии ПА ОБСЕ в Минске, президент заявил, что в Беларуси представлены все телеканалы, об ограничении свободы слова в стране речи вести нельзя.
"Активно развивается медийное пространство Беларуси, на котором присутствуют СМИ разных форм собственности и политических взглядов. Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране — это клише из арсенала прошлого. В век интернета это вообще лишено всякого смысла", — отметил Лукашенко.
Президент обратил внимание, что в Беларуси круглосуточно вещают многочисленные зарубежные каналы, в том числе "Евроньюс", и никто им не мешает.
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В век интернета ограничение свободы слова лишено всякого смысла, это устаревшие клише из прошлого, считает президент Беларуси.
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