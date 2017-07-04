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Бушарди: беженцев в Беларуси стало меньше

05.07.2017 16:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Ни один гражданин Афганистана не обратился в Беларусь за статусом беженца или дополнительной защитой в 2017 году.

Бушарди: беженцев в Беларуси стало меньше
© Sputnik/
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Количество беженцев снижается, главным образом заявителями остаются граждане Украины.

"За шесть месяцев 2017 года в Беларусь подали ходатайства о предоставлении убежища около 300 человек, в предыдущем году их было 788, в 2015 году — 1250 человек", — рассказал во время пресс-конференции в пресс-центре Sputnik представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь Жан Ив Бушарди.

Вследствие конфликта на юго-востоке Украины большое количество (больше 160 тысяч) граждан страны выехали за пределы своей родины. Из них порядка двух тысяч обратились за предоставлением дополнительной защиты в Беларуси.

Именно на них и распространяются нововведения, которые улучшили их положение в Беларуси в связи с принятием новой редакции закона о вынужденной миграции. Так, теперь на территории Беларуси и взрослые граждане Украины могут получить бесплатную медицинскую помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего заявителей на предоставление убежища – выходцы из Украины.

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