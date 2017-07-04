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Строительство центров для мигрантов в Беларуси может занять до 4 лет

05.07.2017 16:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Евросоюз выделит семь миллионов евро на создание миграционных центров в Беларуси, основными исполнителями проекта являются Международная организация по миграции и Министерство внутренних дел, в нем также принимают участие Госпогранкомитет и неправительственные организации, сообщил в среду в Минске представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь Жан-Ив Бушарди.

Строительство центров для мигрантов в Беларуси может занять до 4 лет
© Sputnik Михаил Воскресенский
Беларусь договорилась с ЕС по процедуре принятия нелегальных мигрантов

В июне текущего года между Беларусью и ЕС прошло обсуждение соглашение о реадмиссии, которое, как планируется, будет парафировано до конца текущего года. При этом одной из проблем при принятии взаимовыгодного решения было отсутствие в Беларуси инфраструктуры для приема лиц, подлежащих реадмиссии (возвращению назад в страну граждан, незаконно проникших на территорию других государств — Sputnik).

"Стороны договорились о финансировании проекта. Но нужно отдавать себе отчет и в том, что следует завершить большой объем работы, касающийся наполнения проекта. Нужна практика, чтобы делать заключения, вырастет ли количество мигрантов. Я бы не говорил о негативных последствиях строительства данных центров, уверен, правительство будет заниматься ими должным образом", – отметил Бушарди.

Он также напомнил, что строительство будет длиться два-четыре года, проект предполагает и программу по добровольному возвращению иностранцев. Те люди, кто хочет вернуться на родину, в Беларуси будут находиться лишь временно.

О создании в республике центров для беженцев стало известно в январе текущего года. В них будут содержаться незаконные мигранты в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. По данным МВД, центы будут находиться в Гомеле, Витебске и Лиде.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Представитель Верховного комиссара ООН надеется, что у республики не будет проблем с временным размещением нелегалов.

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