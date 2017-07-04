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Четыре минских и гродненских фермерских хозяйства перешли на стандарты ЕС в органическом земледелии
05.07.2017 16:46 — Новости Общества | Tut.by
Фермерские хозяйства и сельхозпроизводители Сморгонского и Ошмянского районов Гродненской области и Воложинского района Минской области переходят на европейские стандарты в ведении органического сельского хозяйства благодаря пилотной инициативе в рамках масштабного проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к „зеленой“ экономике», финансируемого ЕС и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Площади, занятые органическим сельским хозяйством в целевых районах, увеличились на 43 гектара. Пилотный проект был осуществлен Гродненской областной ассоциацией фермеров.
Одним из ключевых участников инициативы стало фермерское хозяйство «Верми Экопродукт». Для нужд хозяйства за средства ЕС было закуплено и установлено сельхозоборудование, позволившее расширить производство хозяйством жидких гуминовых удобрений для органического земледелия с 500 до 2000 литров в сезон. Земли и 19 наименований продукции, выпускаемой «
После тренингов по органическому земледелию три фермерских хозяйства — «Родник-Про», «Агро-Вастара» и «Амагер» — уже сегодня тестируют на своих площадях гуминовые удобрения, произведенные фермерским хозяйством «Верми Экопродукт», перенимая опыт ведения органического земледелия по стандартам ЕС. Хозяйства ведут работу по рекультивации почв, использовавшихся для ведения традиционного сельского хозяйства, готовя их к более экологичному земледелию.
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Площади, занятые органическим сельским хозяйством в целевых районах, увеличились на 43 гектара. Пилотный проект был осуществлен Гродненской областной ассоциацией...
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