Четыре минских и гродненских фермерских хозяйства перешли на стандарты ЕС в органическом земледелии

Фермерские хозяйства и сельхозпроизводители Сморгонского и Ошмянского районов Гродненской области и Воложинского района Минской области переходят на европейские стандарты в ведении органического сельского хозяйства благодаря пилотной инициативе в рамках масштабного проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к „зеленой“ экономике», финансируемого ЕС и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Площади, занятые органическим сельским хозяйством в целевых районах, увеличились на 43 гектара. Пилотный проект был осуществлен Гродненской областной ассоциацией фермеров.

Одним из ключевых участников инициативы стало фермерское хозяйство «Верми Экопродукт». Для нужд хозяйства за средства ЕС было закуплено и установлено сельхозоборудование, позволившее расширить производство хозяйством жидких гуминовых удобрений для органического земледелия с 500 до 2000 литров в сезон. Земли и 19 наименований продукции, выпускаемой « Верми Экопродукт », успешно прошли органическую сертификацию на соответствие стандартам Европейского союза.

После тренингов по органическому земледелию три фермерских хозяйства — «Родник-Про», «Агро-Вастара» и «Амагер» — уже сегодня тестируют на своих площадях гуминовые удобрения, произведенные фермерским хозяйством «Верми Экопродукт», перенимая опыт ведения органического земледелия по стандартам ЕС. Хозяйства ведут работу по рекультивации почв, использовавшихся для ведения традиционного сельского хозяйства, готовя их к более экологичному земледелию.

Проект «Содействие переходу Республики Беларусь к „зеленой“ экономике», в рамках которого реализована пилотная инициатива, оказывает содействие Беларуси в формировании экономического роста, основанного на «зеленых» принципах, включая экологически устойчивое и экономически целесообразное использование природных ресурсов, продвижение экологически устойчивого производства и потребления, создание «зеленых» рабочих мест. Бюджет проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к „зеленой“ экономике» — 5 миллионов евро.