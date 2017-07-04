В Молодечно продолжается суд над учителями СШ № 11 за недосмотр ученицы, которая погибла после наезда грузовика на уборке картофеля. Оказалось, не все педагоги знали: до 14 лет детям работать нельзя. А некоторые знали и игнорировали запрет.



Обвиняемые — 32-летняя учительница французского языка Ольга Завадская и 44-летняя Ирина Апанасевич, учитель физики

Во время суда над водителем грузовика выяснилось: приказ школы о направлении детей на картошку оформили задним числом . Судя по всему, это была не единственная версия важного документа.

По факту гибели школьницы проверку вела инспекция по труду. Вот какой приказ сначала увидел в школе Денис Томашев, представитель Молодечненского межрайонного отдела инспекции:

— Мне принесли ксерокопию из двух листков со списком детей и двумя подписями — [обвиняемых учителей] Завадской и Апанасевич. Я потом интересовался у них: подписи хоть ваши? Они сказали, что нет.

После появился приказ с подписью врио директора Галины Пищик. На судах она объяснила: документ подписала не глядя после трагедии, когда в школу съехались чиновники.

Детей до 14 лет отправляли на сельхозработы и раньше

Директор средней школы № 11 Александр Люлькович во время сбора картошки был в отпуске. Прокурор Виктория Полещук уточнила: а до этого случая школа отправляла на сельхозработы детей 8 класса и младше (то есть возрастом до 14 лет)?

— Такие случаи были.

— А проверяли возраст?

— Нет.

— А вы знаете, что запрещено привлекать до 14 лет? — повис в воздухе вопрос прокурора.

По словам педагога, который 30 лет возглавляет школу, вообще ученики разных возрастов ездили в поле почти каждый год «в рамках распоряжений исполкома». А точнее — отдела образования.

Выслушали в суде классного руководителя погибшей девочки Наталью Шатило. На уборку учитель не ездила, но была при отборе своих учеников. Говорит, по собственному желанию «ученики встали, их записали». Среди детей была и 13-летняя Виктория Попченя. Не смущал ли возраст?

— Наизусть возраст каждого [своего ученика] не знаю, — ответила педагог.

— А Попчени на тот момент? — уточнила прокурор.

— Нет.

— А в восьмом классе у детей какой возрастной промежуток?

— Ну, 13−14 лет.

— Вы не знали, что детей нельзя отправлять до 14 лет? — уточнила адвокат одного из обвиняемых учителей.

— Нет, не знали, — ответила педагог со стажем работы 18 лет.





На момент трагедии обязанности директора в СШ № 11 выполняла завуч по учебной работе Галина Пищик (теперь — уже просто учитель). Она помнит, что по телефону из отдела образования просили 20 учеников и «подчеркнули — 10 класс». Дальше эти вопросы решал, как обычно, ее коллега — завуч по воспитательной работе Денис Курец.

— Я никогда детей на сельхозработы не отправляла. — Пищик подчеркнула, что до трагедии 30 лет работала завучем именно по учебной части, а не воспитательной.

— Но вы исполняли тогда обязанности директора… — начала прокурор.

— Вот. Я плохо исполняла. Я не успевала физически [все контролировать], — ответила свидетель. Известно, что в те дни вшкола принимала комиссию проверяющих, а потом Пищик посещала с такой же целью другие школы под Молодечно.

Говорит, узнала о восьмиклассниках на поле уже на следующий день, когда все случилось: «Я знала, что едут руководители 10 классов — и не подумала бы, что с ними поедут другие ученики!».

Возраст не проверяли, разрешения у родителей — не брали

Допросили в суде того самого завуча по воспитательной работе Дениса Курца, который составлял списки. До инцидента со школьницей работал в этой должности 2 года, после — понизили до соцпедагога.

Признает, что сначала выбирали детей из 10-х классов, как и поручили. Но старшеклассники оказались заняты на репетициях, и тогда сделали замену учениками из 8 «А» — потому что там «тихие дети».

На поиск других старшеклассников, оправдывался учитель в суде, времени не хватило: «система работы в школе такая, что не хватает времени на работу».

Вот только ряд уточняющих вопросов к нему от прокурора, а также судьи Павла Жечко:

— Вы знали, что запрещено привлекать к работе детей до 14 лет?

— Знал.

— Вы знали, что в восьмом классе могут быть такие дети?

— Да.

— Почему не поручили кому-то или сами не проверили их возраст?

— Я рассматриваю это не как общественные работы, а как полезный труд, — заявил педагог. По документам, дети ехали на поле в рамках воспитательной акции «Помоги собрать урожай».

— Вы знаете, что нужно было письменное разрешение [от родителей, когда отправляют на работы]?

— Узнал только после случившегося, 29-го сентября.

— Что нужно минимальное медицинское освидетельствование?

— Только когда случилось.

— Вы знали тогда, будет ли там сельхозтехника?

— Предполагалось.

— Известно вам о законодательных ограничениях по работе детей, где имеется транспорт и сельхозтехника?

— Я знал, сколько по времени могут работать и какие грузы [поднимать].

— А про технику?

— Ничего не знаю.

Кстати, одна из обвиняемых — учитель физики Ирина Апанасевич — высказывала свое возмущение по поводу сопровождения «чужих учеников».

— Когда узнала, что едет 8 класс (а не ее 10-й — Прим. TUT.BY) — я была категорически против и просила меня заменить, — рассказала учитель. Но завуч отказал что-либо менять.

«Все несчастные случаи не пропишешь»

На самом деле школьников на уборку в сентябре отправляли редко, заявила начальник отдела образования Молодечненского райисполкома Инна Драпеза.

Просто в 2016-м уборочная затянулась, исполком просил помощи. И отдел образования разослал разнарядку в адрес примерно десяти школ — просили якобы в первую очередь взрослых, ну или 10-е классы. Делалось все в спешке: в понедельник просил исполком, во вторник отдел подготовил письмо, в среду — разослал, а в четверг — ждали на поле.

— Понимаете, сегодня никакой инструкцией не пропишешь все несчастные случаи (…). Нигде не прописано, что [в таких ситуациях] должен учитель держать за руку ребенка или обвязать сигнальной лентой. (…) Учитель просто всегда отвечает за жизнь учащихся, — рассуждала чиновница.

После трагического случая Миноблисполком вовсе запретил отправлять детей в поле.

Должности завуча лишились два педагога, выговоры получили начальник отдела образования и мэр города, педагоги и директор школы.

По делу была допрошена начальник управления образования Миноблисполкома Галина Казак (она тоже получила выговор). Она описала, как должны были организовать поездку: только после уроков, с оформлением трудовых отношений, разрешением родителей и медосмотром накануне.

«Работниками школы это не было выполнено. Полагаю, ввиду того, что они были поставлены в сжатые сроки», — рассказывала чиновник следователям.

Вскользь она упомянула какой-то несчастный случай со школьником в Червенском районе в 2015 году при сортировке картофеля. Что там случилось — осталось загадкой.

Но еще весной 2016-го, за несколько месяцев до случая в Молодечно, исполком рассылал напоминание от Министерства образования:

«Обучающиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования <…> к выполнению сельскохозяйственных работ не привлекаются».

Такого вида общественно полезного труда для школьников попросту нет в разрешенном санитарном перечне.

9 сентября во время уборки картофеля под Молодечно погибла ученица 8-го класса 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик. Водителя уже приговорили к 3 годам ограничения свободы. Осенью отец погибшей школьницы Олег Попченя просил инспекцию по труду провести специальное расследование несчастного случая. По мнению правозащитников, в действиях нанимателя (СПК «Восход-Агро») и чиновников сферы образования усматривается целый ряд нарушений. Главная претензия: к работам привлекли 13-летнюю девочку, хотя по закону детям разрешено работать только с 14 лет. Но инспекция отказала в спецрасследовании. Позже суд согласился с этой позицией и поручил провести спецрасследование отделу образования Молодечненского райисполкома — по сути, органу, в адрес которого и звучали претензии. Известно, что после гибели 13-летней Виктории Попчени выговоры получили директор школы, где училась девочка, и начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома.