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Болельщик отнял у ребенка на Уимблдоне брошенное теннисистом полотенце
05.07.2017 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл – Sputnik. Взрослый мужчина вырвал у подростка полотенце, брошенное американским теннисистом Джеком Соком после победы в первом круге Уимблдонского турнира.
Встреча между Соком и чилийским спортсменом Кристианом Гарином завершилась победой американца (6:3, 4:6, 7:6, 6:3). После матча Сок бросил на трибуну свое полотенце, которое поймал подросток, но взрослый мужчина отобрал его у мальчика, вырвав из рук.
Впоследствии в своем Twitter Сок сообщил, что ищет этого подростка, чтобы подарить новое полотенце. "Если кто-нибудь знает этого ребенка, напишите его имя, я дам ему еще одно", – написал спортсмен.
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