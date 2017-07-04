Болельщик отнял у ребенка на Уимблдоне брошенное теннисистом полотенце

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Взрослый мужчина вырвал у подростка полотенце, брошенное американским теннисистом Джеком Соком после победы в первом круге Уимблдонского турнира.

Встреча между Соком и чилийским спортсменом Кристианом Гарином завершилась победой американца (6:3, 4:6, 7:6, 6:3). После матча Сок бросил на трибуну свое полотенце, которое поймал подросток, но взрослый мужчина отобрал его у мальчика, вырвав из рук.

Jerk old man stealing a thrown towel of Jack Sock's from a kid after R1 match at #Wimbledon pic.twitter.com/9THaBBBOwQ — Mark Schultz (@risendevil) 4 июля 2017 г.

Впоследствии в своем Twitter Сок сообщил, что ищет этого подростка, чтобы подарить новое полотенце. "Если кто-нибудь знает этого ребенка, напишите его имя, я дам ему еще одно", – написал спортсмен.