Омбудсмен: Киев отказался от обмена пленными в Донбассе

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Российской Федерации покинули переговоры гуманитарной подгруппы в Минске из-за позиции представителя Киева по вопросу обмена пленными, сообщила в среду омбудсмен ДНР Дарья Морозова.



© Sputnik Егор Еремов Власти ДНР потребовали инспекции опасных для экологий предприятий

О срыве переговоров в гуманитарной подгруппе заявила в среду представитель ЛНР Ольга Кобцева.

"Наша делегация была вынуждена покинуть заседание, поскольку от украинской стороны прозвучал официальный отказ от обмена", – добавила в среду Морозова.

Представительница Украины в контактной группе Ирина Геращенко в среду заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и Россией, что вызвало негативную реакцию и переговорщики ДНР, ЛНР и России отказались от продолжения заседания группы.

Обмен пленными – это один из основных пунктов согласованного Нормандской четверкой в 2015 году Комплекса мер по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Официальный Киев до сих пор не решил этот вопрос с Донецком и Луганском.