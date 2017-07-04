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Омбудсмен: Киев отказался от обмена пленными в Донбассе

05.07.2017 17:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Российской Федерации покинули переговоры гуманитарной подгруппы в Минске из-за позиции представителя Киева по вопросу обмена пленными, сообщила в среду омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен: Киев отказался от обмена пленными в Донбассе
© Sputnik Егор Еремов
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О срыве переговоров в гуманитарной подгруппе заявила в среду представитель ЛНР Ольга Кобцева. 

"Наша делегация была вынуждена покинуть заседание, поскольку от украинской стороны прозвучал официальный отказ от обмена", – добавила в среду Морозова.

Представительница Украины в контактной группе Ирина Геращенко в среду заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и Россией, что вызвало негативную реакцию и переговорщики ДНР, ЛНР и России отказались от продолжения заседания группы.

Обмен пленными – это один из основных пунктов согласованного Нормандской четверкой в 2015 году Комплекса мер по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Официальный Киев до сих пор не решил этот вопрос с Донецком и Луганском.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители ДНР, ЛНР и России покинули в среду заседание гуманитарной подгруппы из-за позиции Украины по обмену пленными.

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