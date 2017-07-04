ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассказал о свободе СМИ в Беларуси

05.07.2017 17:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Свобода слова в полной мере обеспечивается в Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал о свободе СМИ в Беларуси
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко: в Беларуси демократии не меньше, чем в Европе

Белорусский лидер выступил в среду на открытии сессии ПА ОБСЕ в Минске. В своей речи Лукашенко затронул "острые" для западных партнеров Беларуси вопросы — смертную казнь, демократию и свободу слова.

"Активно развивается медийное пространство Беларуси, на котором присутствуют СМИ разных форм собственности и политических взглядов. Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране — это клише из арсенала прошлого", — заявил Лукашенко.

Президент уверен, что всякое ущемление свободы средств массовой информации в эпоху интернета лишено смысла.

Лукашенко привел пример: в Беларуси круглые сутки вещают многие иностранные телеканалы, в том числе и Euronews, а также российское телевидение. Глава государства уверен, что узнать последние новости и положение дел в мире для белорусов не составляет труда.

Затронул президент и тему демократии в целом. Он уверен, что в Беларуси свободы у граждан не меньше, чем в странах Европы, несмотря на частую критику в сторону властей республики.

Читайте также:

Лукашенко: матушка-Европа погрязла в неразрешенных вопросах >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент заверил европейских дипломатов: никакого ущемления свободы СМИ в Беларуси нет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Болельщик отнял у ребенка на Уимблдоне брошенное теннисистом полотенце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика