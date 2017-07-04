Лукашенко рассказал о свободе СМИ в Беларуси

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Свобода слова в полной мере обеспечивается в Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер выступил в среду на открытии сессии ПА ОБСЕ в Минске. В своей речи Лукашенко затронул "острые" для западных партнеров Беларуси вопросы — смертную казнь, демократию и свободу слова.

"Активно развивается медийное пространство Беларуси, на котором присутствуют СМИ разных форм собственности и политических взглядов. Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране — это клише из арсенала прошлого", — заявил Лукашенко.

Президент уверен, что всякое ущемление свободы средств массовой информации в эпоху интернета лишено смысла.

Лукашенко привел пример: в Беларуси круглые сутки вещают многие иностранные телеканалы, в том числе и Euronews, а также российское телевидение. Глава государства уверен, что узнать последние новости и положение дел в мире для белорусов не составляет труда.

Затронул президент и тему демократии в целом. Он уверен, что в Беларуси свободы у граждан не меньше, чем в странах Европы, несмотря на частую критику в сторону властей республики.

Читайте также:

Лукашенко: матушка-Европа погрязла в неразрешенных вопросах >>