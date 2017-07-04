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Лидия Ермошина стала почетным гражданином Бобруйска

05.07.2017 18:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Звания «Почетный гражданин города Бобруйска» удостоились еще четыре человека. Среди них — глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Торжественная церемония награждения и вручения знаков отличия прошла 1 июля на центральной площади города, пишет «Вечерний Бобруйск».


Фото: bobrlife.by

Звание присвоили председателю Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной «за многолетнюю плодотворную государственную деятельность, активное участие в общественно-политической жизни города Бобруйска и действенную помощь органам государственного управления и общественным организациям».

Лидия Николаевна детство провела в Бобруйске, закончила тут школу, возглавляла юротдел Бобруйского райисполкома перед назначением на пост члена ЦИК, который возглавила в 1996 году.


Директор ОАО «Славянка» Теймураз Бочоришвили также получил почетное звание — «за многолетний плодотворный труд и активную общественно-политическую деятельность, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Бобруйска».

Теймураз Николаевич пришел на «Славянку» сразу после университета экономистом и со временем стал во главе предприятия. Под его управлением «Славянка» выполняла заказы на изготовление одежды для мировых брендов Pierre Cardin, Hugo Boss, Nike, Sonia Rykiel, Adidas. Сотрудники предприятия и сам Бочоришвили активно участвуют в городских мероприятиях.

Почетным гражданином Бобруйска стал и Борис Бирюков, тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Борис Григорьевич воспитал таких известных представителей бобруйской школы гребли, как Александр Курляндчик, братья Анатолий и Виктор Ренейские, которые также являются почетными гражданами Бобруйска.

Бирюкова наградили «за многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в подготовке спортсменов мирового класса, резерва Национальной команды Республики Беларусь по гребле, значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Бобруйске».

Двадцатым по счету почетным гражданином Бобруйска стал Виталий Соколов, известный геологоразведчик, альпинист, мастер спорта СССР по туризму, путешественник, член Белорусского союза мастеров народного творчества, директор туристического клуба «Меридиан» с 1997 по 2006 годы. Его наградили «за многолетнюю плодотворную педагогическую, спортивную, культурно-просветительскую и благотворительную деятельность, активную жизненную позицию, личный вклад в приумножение знаний о природных богатствах белорусской земли, города Бобруйска и за бесценный дар городу — уникальную коллекцию минералов».

Виталий Николаевич в течение 50 лет собирал коллекцию минералов и горных пород по всему миру, а потом подарил ее Бобруйску. Это вторая по величине подобная коллекция в Беларуси после коллекции Музея землеведения географического факультета Белорусского государственного университета. Дар Соколова хранится и выставляется в художественном музее Бобруйска.

Знаки отличия почетным гражданам вручили председатель горисполкома Александр Студнев и председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов.

 
 
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Почетное звание получили также директор "Славянки" Теймураз Бочоришвили, тренер по гребле Борис Бирюков, геологоразведчик Виталий Соколов.

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