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В Украине и Румынии вспышка кори. Что нужно знать белорусам, которые едут туда отдыхать

05.07.2017 18:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В Украине — вспышка кори. С начала года зарегистрировали более 960 случаев заболевания опасной инфекции, причем только в июне заболели больше 470 человек, сообщает сайт www.segodnya.ua. TUT.BY спросил у белорусских медиков, как обезопасить себя тем, кто собирается на отдых в Украину и в другие страны, где сейчас активно проявляется эта инфекция.




Больше всего людей заразились корью в Ивано-Франковской и Одесской областях, ссылается издание на Минздрав Украины. Более 70% заболевших с начала года — дети и подростки. В Одессе от кори в этом году уже умерли двое детей.

В Минздраве Беларуси отмечают: вспышки инфекции фиксируются не только в Украине.

— Сейчас по кори ситуация неблагополучная в Румынии — там несколько тысяч случаев заболевших и уже есть летальные исходы. Судя по информации, именно из Румынии завезли в Украину инфекцию, и пошло распространение, — рассказала TUT.BY замглавного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская. — С начала 2017 года около 3 тысяч случаев заболевания зарегистрировали в Италии, более 700 — в Германии, около 300 — во Франции.

Эпидемиологи рассказывают, как свести риски к минимуму. Этому стоит уделить внимание, если вы раньше не болели корью и в вашей поликлинике нет сведений о двух вакцинациях.

—  Хотя у нас большинство детей вакцинированы, именно для них имеет смысл уточнить сведения о прививках. Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Известно, что защиту обеспечивают именно две прививки. Если у кого-то нет сведений о прививках, или известно только об одной прививке от кори, тогда стоит сделать прививку даже взрослому, не позже чем за месяц до поездки.

В Беларуси ситуация по кори спокойная - ежегодно регистрируют единичные случаи. С начала этого года был зарегистрирован только один случай — завозной, из Гоа. Все обошлось благополучно, заболевший выздоровел.

По словам Ирины Глинской, ситуации со вспышками кори возникают периодически в разных странах.

— Это не зависит, например, от сезона года, в основном вспышки кори связаны с накоплением незащищенных лиц. Как только их в стране накапливается критическая масса — инфекция активно распространяется. Например, в Украине, по имеющимся данным, охват вакцинации детей — менее 50%. Именно это и привело к тому, что возникли условия для активного распространения кори. А у нас более 98% детей вакцинировано. Даже когда корь завозится из других стран, у нас она не получает распространения, потому что основная масса людей защищена, — рассказывает Ирина Глинская.

Корью может заболеть любой человек, который прежде ей не болел, любого возраста. Это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел. Инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) — 10−18 дней, максимальный — 21 день.

— Инфекция тяжело протекает, наблюдается сильная интоксикация, высокая температура. Могут быть осложнения, в том числе энцефалиты, которые как раз и приводят к неблагоприятному исходу. Вообще, если возвратились из заграничной поездки и появились симптомы инфекционного заболевания, особенно те, которые сопровождаются сыпью, конъюнктивитом, повышением температуры тела, болями в горле, важно сказать врачу, что вы были на отдыхе, — советует представитель Минздрава.

 
 
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TUT.BY спросил у белорусских медиков, как обезопасить себя тем, кто собирается на отдых в Украину и в другие страны, где сейчас активно проявляется эта инфекция.

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