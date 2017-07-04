МИНСК, 5 июл – Sputnik. Рассмотрение нашумевшего дела Константина Бурыкина, также известного как "батюшка со свастикой", продолжилось 5 июля в суде Заводского района столицы.



© Sputnik / Виктор Толочко Ложки со свастикой и другие подробности из жизни подсудимого батюшки

В этот день свои показания по делу дали бывший приемный сын подсудимого, младший ребенок, эксперты в баллистике и сотрудники милиции.

Бывший сын Бурыкина

Один из свидетелей – Алексей Бурыкин, которого "батюшка со свастикой" усыновил в семилетнем возрасте. Счастливую семью построить им не удалось: когда Алексею было 17 лет, Константин подал заявление на отмену усыновления.

"У нас в последнее время был один конфликт. На почве того, что я вроде как разбаловался, ходил в ночной клуб", — пояснил бывший сын Бурыкина.

Большую же часть времени, вспомнил сын подозреваемого, в семье была нормальная атмосфера. Огнестрельное оружие, в хранении которого обвиняют Бурыкина, молодой человек видел, но не спрашивал, откуда оно. Когда-то они даже ездили вместе в лес стрелять по банкам, однако, как заявил Бурыкин-старший, делали они это с законно купленной "пневматикой".

"Константин интересовался военной тематикой – смотрел документальные фильмы про Третий Рейх, были дома книжки немецкой тематики. Смотрел и видео о тяжелой атлетике", – рассказал Алексей об интересах подсудимого.

Сообщил молодой человек и о том, что дома у Бурыкиных были вилки и ложки со свастиками, а в зале – люстра, сделанная в виде этого символа.

Чтобы подозреваемый применял старинное военное оружие, свидетель не вспомнил.

Патроны и пистолеты

Большинство найденных при обыске у Бурыкина патронов оказались после экспертизы не пригодными к стрельбе — были или деформированы, или без пороха. Аналогичная ситуация и с пистолетом, а также револьвером.

"Пистолет не пригоден к стрельбе, однако его можно починить", – заверил в суде эксперт по баллистике.

По словам специалиста, недостает пистолету одной небольшой детали, которую можно восстановить "на коленке по видео из интернета".

На вопрос о том, ухаживал ли Бурыкин за оружием и является ли оно антикварным, специалисты ответить не смогли — сказали, что подобная информация не входит в их сферу ответственности.

Ребенок и милиция – в закрытом режиме

Младшего сына Бурыкина, 12-летнего Сергея, также выслушали в суде в среду, однако за закрытыми дверьми. Сторона защиты ходатайствовала об этом, а сам Бурыкин заявил, что хочет защитить ребенка.



© Sputnik / Виктор Толочко Младший сын Бурыкина даст показания на закрытом заседании суда

Суд удовлетворил это ходатайство. Вместе с младшим сыном на суде также присутствовала дочь Бурыкина и его друзья, в том числе два священника, которые приходили и на первое судебное заседание.

В закрытом режиме показания дали и оперативники, которые проводили обыск дома у Бурыкина – об этом ходатайствовала сторона обвинения.

Судьбу Константина Бурыкина после суда Заводского района решит еще и церковный: до сих пор он не лишен сана – в этом вопросе БПЦ сначала решила дождаться вердикта по уголовному делу.