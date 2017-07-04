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"Выполнили гражданский долг". Глава райисполкома и участковый получили медали "За спасенную жизнь"
05.07.2017 18:44 — Новости Общества | Tut.by
Медали «За спасенную жизнь» вручил президент председателю Чаусского райисполкома Сергею Дроздовскому и участковому инспектору милиции Чаусского РОВД Александру Барсукову. В январе 2017 года они вместе спасли при пожаре мужчину. Тот едва не сгорел в пустой деревне.
Жизнью главе Чаусского района и участковому милиционеру обязан 51-летний могилевчанин Анатолий Кураченко, сообщили в
Дом Кураченко отключен от электричества, поэтому мужчина привычно затопил русскую печь и начал готовить обед, когда около 16.00 почувствовал запах дыма. Справиться с огнем самостоятельно Анатолию не удалось — деревянный дом вспыхнул за минуты. Мужчина рванул во двор, но, надышавшись дымом, потерял сознание и упал на веранде в паре метров от двери. Огонь перебросился на сараи.
Председатель Чаусского райисполкома Сергей Дроздовский в это время был на молочно-товарной ферме в деревне Барышевка примерно в километре от деревне Галузы. Он увидел столб дыма, понял, что горит дом, вызвал милицию, пожарных и направился к месту возгорания.
К месту пожара выехал и участковый инспектор милиции Чаусского РОВД Александр Барсуков. Майор был в агрогородке Радомля, проводил работу с подучетными лицами, когда ему сообщили о возгорании. Барсуков, который работает на участке более 13 лет, сразу понял, о каком доме идет речь:
— В этой стороне деревни проживал только Анатолий Кураченко, у которого, к слову, серьезные проблемы с сердцем и ногами — мужчина из-за этого с трудом передвигался. Было ясно, что надо спешить.
При подъезде к пожару Барсуков увидел, что дом и два сарая уже пылают. Он обежал дом, позвал хозяина — ответа не было. В это время подъехал председатель райисполкома. Он спросил у милиционера, есть ли кто в доме. Майор ответил, что хозяин позавчера выписался из больницы и может быть здесь.
Закрыв лицо от дыма шапкой, Александр Барсуков вбежал в веранду и потащил Анатолия Кураченко к выходу. Сергей Дроздовский бросился в горящую веранду следом на помощь.
Мужчины отнесли хозяина горящего дома на безопасное расстояние, когда подъехали спасатели и скорая помощь.
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— Что мы совершили? Ничего героического. Мы выполнили свой гражданский долг. На нашем месте, думаю, так поступил бы каждый. Главное — спасли жизнь человеку, — считает председатель Чаусского райисполкома Сергей Дроздовский.
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Мужчины спасли при пожаре человека.
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