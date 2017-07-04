В столице ищут мужчину, который украл у посетителя магазина на Кирова тысячу долларов

Столичная милиция разыскивает неизвестного, который украл у посетителя магазина на улице Кирова 1000 долларов. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 25 июня в одном из магазинов на улице Кирова мужчина предпенсионного возраста похитил у посетителя магазина около 1000 долларов.

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид 55−60 лет, рост 170−175 сантиметров, волосы седые, носит бороду. Был одет: серый пиджак, серая майка, бежевые штаны, обувь — темные сандалии. При себе был темный рюкзак.





Если вам знаком изображенный на фото мужчина, просьба сообщить по телефонам: 8 (044) 739−85−64, 8 (025) 768−12−65, 8 (033) 331−31−44, 8 (017) 239−64−32.