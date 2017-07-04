|
Лукашенко присвоил генеральские звания
05.07.2017 19:38 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июля подписал указы о присвоении воинских и специальных званий, сообщает пресс-служба главы государства.
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено Александру Терехову, Олегу Маткину и Геннадию Лепешко.
Заместителю председателя Государственного таможенного комитета Александру Богдевичу присвоено звание государственного советника таможенной службы III ранга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено Александру Терехову, Олегу Маткину и Геннадию Лепешко.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии