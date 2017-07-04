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Лукашенко присвоил генеральские звания

05.07.2017 19:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июля подписал указы о присвоении воинских и специальных званий, сообщает пресс-служба главы государства.

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено Александру Терехову, Олегу Маткину и Геннадию Лепешко.

Заместителю председателя Государственного таможенного комитета Александру Богдевичу присвоено звание государственного советника таможенной службы III ранга.

 
 
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Очередное воинское звание генерал-майора присвоено Александру Терехову, Олегу Маткину и Геннадию Лепешко.

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