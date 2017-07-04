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В отношении ударившего подростка бывшего начальника Ветковского РОВД возбуждено уголовное дело
05.07.2017 20:13 — Новости Общества | Tut.by
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Напомним, инцидент с участием начальника Ветковского РОВД случился 25 апреля 2017 года в нерабочее время.
По имеющейся у TUT.BY информации, в момент конфликта милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ударил подростка кулаком в живот и в голову. Когда на место инцидента прибыли сотрудники милиции, он ударил подростка еще раз в голову.
Расследованием произошедшего занималось УСК по Гомельской области. Был проведен комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на установление объективной картины случившегося. В итоге, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Бывший начальник Ветковского РОВД занимал должность руководителя с июня 2015-ого по май 2017 года.
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Инцидент с участием бывшего руководителя Ветковского РОВД случился 25 апреля 2017 года в нерабочее время. Милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения и,...
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