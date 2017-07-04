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В отношении ударившего подростка бывшего начальника Ветковского РОВД возбуждено уголовное дело

05.07.2017 20:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Информация об увольнении милиционера стала известна в конце мая. Начальника РОВД уволили со службы за нарушение правил профессиональной этики. А именно за то, что мужчина ударил 16-летнего подростка. Материалы дела уже переданы в суд Железнодорожного района Гомеля, в ближайшее время начнутся слушания. Это TUT.BY подтвердили в пресс-службе суда Железнодорожного района областного центра.


Напомним, инцидент с участием начальника Ветковского РОВД случился 25 апреля 2017 года в нерабочее время.

По имеющейся у TUT.BY информации, в момент конфликта милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ударил подростка кулаком в живот и в голову. Когда на место инцидента прибыли сотрудники милиции, он ударил подростка еще раз в голову.

Расследованием произошедшего занималось УСК по Гомельской области. Был проведен комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на установление объективной картины случившегося. В итоге, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Бывший начальник Ветковского РОВД занимал должность руководителя с июня 2015-ого по май 2017 года.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент с участием бывшего руководителя Ветковского РОВД случился 25 апреля 2017 года в нерабочее время. Милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения и,...

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