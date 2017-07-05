Жителя Калинковичей осудили на четыре года за пользование карточкой тещи

Жительница райцентра заметила, что с ее банковской карточки стали пропадать немалые суммы денег. С мая 2015-го по декабрь 2016 года было снято более 4700 рублей. Пострадавшая обратилась в милицию. Правоохранительные органы вышли на ее бывшего зятя, который знал пин-код и ранее по просьбе тещи оплачивал коммунальные платежи, пишет « СБ. Беларусь Сегодня ».





В ходе расследования стало известно, что мужчина покупал товары по интернету и играл в автоматы. Всего снимал деньги более 20 раз. В отношении него было возбуждено уголовное дело за покушение на хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе.

Несмотря на то, что мужчина полностью возместил похищенное, избежать судебного наказания ему не удалось.

Суд признал жителя районного центра виновным и определил четыре года лишения свободы с отсрочкой приговора на два года. Ему также придется отработать 100 часов общественных работ.

Осужденный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.