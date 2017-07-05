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Власти Литвы выделили €3 млн на спасение Башни Гедиминаса

05.07.2017 22:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Правительство Литвы приняло решение о выделение трех миллионов евро на срочные строительные работы по укреплению горы, где расположена Башня Гедиминаса — символа страны.

Власти Литвы выделили €3 млн на спасение Башни Гедиминаса
© Sputnik Мариус Баранаускас
Литовцы опасаются схода оползня с горы Гедиминаса

В феврале прошлого года из-за погодных катаклизмов произошла деформация холма, с северной части склона сошел оползень. Территорию накрыли пленкой, чтобы в почву не попадала влага. В начале октября стало известно, что сошедший грунт разрушил часть подпорной стены. В середине декабря оползень сошел уже с южной части склона. В марте 2017 года с юго-восточной стороны сошел очередной оползень, площадь разрушений составила 40 квадратных метров. После обильных осадков 1 июля с юго-восточной стороны холма сошел слой дерна, специалисты тогда выразили беспокойство в связи с возникновением очередного оползня.

"Около трех миллионов евро из резерва правительства будут выделены Национальному музею Литвы, который находится в подчинении министерства культуры балтийской республики", — сообщает пресс-служба правительства.

По данным министерства культуры Литвы, на приведение в порядок северной части склона из бюджета республики потребуется выделить 2,9 миллиона евро, юго-восточного — не менее 5 миллионов евро.

Гора Гедиминаса в высоту достигает около 40 метров, склоны горы крутые — до 60 градусов. В 1396 году сошедший с западной стороны горы оползень снес вильнюсский дворец воеводы Монтвидаса и унес жизни 15 человек. Для укрепления слоев почвы на горе в XVI веке была сооружена подпорная стена.

 
Теги: Минск
 
 
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