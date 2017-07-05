Стороны конфликта в Донбассе обменялись новыми списками пленных

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Стороны конфликта в Донбассе "обменялись" уточненными списками пленных, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, подводя итог очередного заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.



© Sputnik / Виктор Толочко Контактная группа подтвердила свое стремление к "хлебному перемирию"

Белорусская столица в среду, 5 июля, в очередной раз стала площадкой для встречи Контактной группы. Еще до завершения заседания представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также РФ покинули заседание подгруппы из-за позиции Киева в вопросе обмена пленными . В ДНР заявили, что делегация республики в гуманитарной подгруппе была вынуждена покинуть переговоры в Минске, поскольку Киев отказался от обмена пленными.

"Стороны признали завершенным процесс дополнительных проверок волеизъявления лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе", — сказал Сайдик.

По его словам, стороны конфликта в Донбассе "обменялись" новыми списками. Однако спецпредставитель ОБСЕ воздержался от того, чтобы назвать списки пленных уже закрытыми.