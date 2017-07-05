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Стороны конфликта в Донбассе обменялись новыми списками пленных
05.07.2017 21:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Стороны конфликта в Донбассе "обменялись" уточненными списками пленных, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, подводя итог очередного заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская столица в среду, 5 июля, в очередной раз стала площадкой для встречи Контактной группы. Еще до завершения заседания представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что
"Стороны признали завершенным процесс дополнительных проверок волеизъявления лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе", — сказал Сайдик.
По его словам, стороны конфликта в Донбассе "обменялись" новыми списками. Однако спецпредставитель ОБСЕ воздержался от того, чтобы назвать списки пленных уже закрытыми.
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Сайдик добавил, что процессе подготовки в обмену появляются "новые моменты", но завершение опроса желания пленных участвовать в обмене является важным шагом.
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