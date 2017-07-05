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Лукашенко на сессии ПА ОБСЕ и в мире ЗОЖ, не наша ванна и Ханок передумал - все за вчера

06.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Еще два дня — и выходные. Скорее бы: хочется солнца, тепла и шашлыков. Вот здесь узнаете, кстати, как законно и вкусно пожарить шашлыки в городе, а вот здесь — как в Грузии делают известную минералку «Набеглави», которой эти шашлыки так вкусно и «зожно» запивать.


ВАЖНОЕ

В Минске открылась сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Беларусь принимает это мероприятие впервые в своей независимой истории. На заседании, посвященном торжественному открытию, выступил Александр Лукашенко: говорил о смертной казни — мол, «против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее сохранение, ни одно государство пойти не может»; о БелАЭС — уверяет, что опасения литовцев безосновательны, «мы строим самую безопасную станцию» (кстати, постоянный комитет ПА ОБСЕ вчера неожиданно «прокатил» резкую резолюцию Литвы по Беларуси); посетовал, что ОБСЕ никак не реагирует на конфликт в Украине. Сессия продлится до 9 июля, следим за новостями.


Отпускники, будьте бдительны: в Украине и Румынии вспышка кори. Рассказываем, что нужно знать, если вы едете туда отдыхать.

Суд над возможными виновниками гибели пассажиров рейса MH-17 на Донбассе летом 2014 года пройдет в Нидерландах. Судить их будут по голландскому законодательству. Принятое решение поддержали все пять стран, которые участвуют в международном расследовании (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина). Правда, кого судить — пока не ясно: конкретных подозреваемых так и нет.

ПОПУЛЯРНОЕ

Прекрасное: мужчина увидел на параде ванну и решил купить. Но не тут-то было: оказалось, что… на заводе ее не производят. «В инсталляции на параде ванну использовали как элемент декора. При этом на той стороне, где находилась ванна, была керамическая плитка производства «Керамин».


12-летнюю девочку не хотели пускать по справке в метро. Школьниц предупредили, что их справка действительна до 31 мая, и в следующий раз придется заплатить за проезд. Разобрались, как дети могут ездить в общественном транспорте бесплатно летом.

Посмотрели, какие квартиры сейчас продают в Минске по цене до 30 тысяч долларов. И вы не поверите — за эти деньги можно «урвать» даже «двушку»! Ну да, неказистая, зато своя, ну и что, что туалет на улице.

Снова: внимание, отпускники! Рассказываем, зачем ехать на курорты в Россию и сколько это стоит. Говорят, в последние годы туристическая инфраструктура в Краснодарском крае сильно изменилась в лучшую сторону: «Это европейский уже уровень… В прошлом году туда съездила моя знакомая, которая много мест объехала. И она сказала: «Какая Испания? Только Геленджик! Чистейшее море, вкусная еда, на рынок приходишь — все вкусное и свежее».

А вот здесь рассказываем о модели из Судана, которая завоевывает инстаграм благодаря нереально темному цвету кожи. «Посмотрите на меня, я не похожа ни на кого другого», — говорит девушка.

 

This picture speak so deeply in so many different ways. Ps. The kid is not mine I wish he was tho I’m having baby fever I swear

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Еще два дня - и выходные. Скорее бы: хочется солнца, тепла и шашлыков.

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