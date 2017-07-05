Суд Октябрьского района Минска 5 июля вынес приговор в отношении 25-летней минчанки, обвиняемой в преступлениях, связанных с организацией проституции. Женщина уже осуждена 6 июня 2016 года за контрабанду и незаконный оборот наркотиков на 12 лет лишения свободы и отбывает наказание.



Фото: Сергей Лозюк, «СБ — Беларусь сегодня»

Как сообщили БелаПАН в Верховном суде, обвиняемой инкриминировано семь составов преступлений. В итоге, с учетом уже назначенного наказания, обвиняемая приговорена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, со штрафом в 300 базовых величин и конфискацией имущества.

Как ранее сообщало ГУВД Мингорисполкома, фигурантку в сентябре 2016 года задержали в Национальном аэропорту Минск. В ее багаже оказались укутанные в носок голубые таблетки. Девушка рассказала, что вернулась с Кипра, где таблетками в ночном клубе ее угостил знакомый. Экспертиза установила, что это экстази. Обвиняемую приговорили к 12 годам лишения свободы .

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из МВД выяснили , что с декабря 2015-го по январь 2016 года через интернет фигурантка вовлекла и пыталась вывезти в Эркан на Северном Кипре для занятия проституцией 28-летнюю минчанку. Установлено, что ныне осужденная вместе с соучастниками из Беларуси, России и Украины завербовала еще более десяти белорусок, а также гражданок Ливана, Молдовы, Казахстана, Украины, России.

Она рассказывала, что работает на Северном Кипре в ночном клубе и имеет очень хорошие заработки. Говорила, что ее работодатель кредитует авиабилеты в обе стороны, еженедельный медицинский контроль, питание, проживание. Одним из важных условий была необходимость выплатить клубу долг — 3000 долларов США. Примерно столько изначально руководство клуба якобы тратило на девушку (авиабилеты, виза, медицинский осмотр, одежда, личные нужды). На самом деле реальная сумма была значительно меньше, но поскольку проверить затраты никто не мог, девушкам оставалось верить на слово работодателю. Выплата долга начиналась только после того, как девушка проработает некоторое время. До выплаты этого долга нельзя было отказаться от занятия проституцией и покинуть клуб. В случае отказа девушек штрафовали (суммы доходили до 1 000 долларов США), угрожали применить физическую силу, запугивали депортацией.

Проституцией девушки заниматься были обязаны, даже если изначально оговаривалось, что они будут лишь танцевать в клубе. В спиртные напитки девушкам подмешивали наркотики, чтобы подавить их волю к сопротивлению, говорилось в сообщении ГУВД.

«Работа» в клубе начиналась с 21 часа: сначала девушки танцевали стриптиз, потом, если понравились клиенту, оказывали ему интим-услуги. За одну ночь у них могло быть до 10 клиентов. Предусматривались выезды на виллы и в другие отели. Заработанные деньги делились между клубом и девушкой. Клиенты оплачивали услуги через менеджера, поэтому реальных сумм девушки не знали. У каждой была своя стоимость, все зависело от внешних данных.