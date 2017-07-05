Утраченное наследие: Тимковичи

«К северу от Киевичей верст въ 10 лежит м. Тимковичи, при впадении реки Мажи въ р. Морочь. В местечке есть две православных церкви и католический костел, построенный в 1647 г. изъ дерева Л. Сапегой. Тимковичи принадлежали прежде Хадкевичам, потом Сапегамъ, а с 1874 г. вместе съ Клецким имением вошли въ состав Несвижского имения» — такие сведения находим в настольной и дорожной книге для русских людей «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» под редакцией В. Семенова, изданной в Петербурге в 1905 году.





Сведения о м. Тимковичи представлены во многих делах различных фондов в историческом архиве нашей республики. В архивном фонде «Новогрудский земский суд» сохранилась актовая запись на польском языке от 14 апреля 1602 года о продаже Янушем Криштофом Радзивиллом имения Тимковичи Яну Каролю Водкевичу. В архивном фонде «Князья Радзивиллы» находим сведения по истории графства Тимковичи, в состав которого входило местечко и имение Тимковичи. Вот только некоторые из них: книга учета денежных доходов и расчетов на лошадей сообщает о существовании в местечке почтовой станции; план и описание строений водяной мельницы местечка 1891 года заставляют сожалеть об утерянном памятнике деревянного зодчества («…от въезда со стороны Несвижа мельница, построенная на реке Маже, на 2 исправных водяных колесах, жерновов 4, шлюз недавно построенный. Вал с 4 шипами и 8 обручами. Потолок дощатый, крыша покрыта гонтом. С плотины наверх мостик. Дверь на стержнях.»); ревизские сказки (перепись населения) позволяют судить о численности домов, социальном и национальном составе населения, земельных участках и огородах жителей местечка, названии улиц. В инвентаре 1670 года уже называется улица Копыльская. На ней проживали Дамени, Рудики, Парибки, Тереховичи, Чурило… Устав повинностей мещан м. Тимковичи позволяет судить о раскладке и отработке повинностей: «Мещане, как и евреи, обязаны аккуратно уплачивать господскому двору чинш: от оседлых по 10 злотых, от боковых по 15 грошей, от задних огородов по злотому… и получать от господского двора квитанции об уплате. Мещане обязаны отработать 12 толок с каждого оседлого участка, выходить на работу по насыпке и починке плотин, по подсыпке господских построек, по 3 человека нести ночную охрану в господском дворе, носить письма, но не дальше, чем за 6 миль, за исключением евреев в соответствии с их привилегией».

В фондах нашего музея хранится Устав для цеха ткачей, датированный 1910 годом: «Ткачи обязаны выткать из господского льна штуку полотна. Они освобождаются от обязанности побелки, прокатки полотна, от шарварков, городских толок и разноски писем, от земляных работ. Прочие налоги они обязаны платить наравне с мещанами». В описании господского двора упоминаются солнечные часы, которые стояли через дорогу от хранилища во дворе на дубовой колонне с 2 новыми ступенями и свинцовым щитом с выгравированным орлом.





В архивном фонде «Минское губернское по крестьянским делам присутствие» содержатся сведения об открытии в местечке 15 декабря 1863 года народного училища и выкупе мещанами земли у князей Радзивиллов. Выкупной акт был составлен 30 августа 1870 года, запись в журнале присутствия сделана 30 октября 1870 года, которая подтверждала выкуп земли 304 ревизскими мужскими душами. А в «Памятных книжках Виленского учебного округа» за 1878–1879 гг. сообщается, что народное училище помещалось в общественном доме, на содержание которого отпускалось 175 рублей из государственной казны и 151 рубль от крестьянского общества. Учащихся было 80 мальчиков и 3 девочки.

В документах Минского окружного суда упоминаются следующие фамилии: дворянин А. Мыслицкий, управляющий имениями кн. Радзивилла — Абламович.





В Тимковичах, благодаря получению Копылем в 1652 году Магдебургского права, широко проводились воскресные базары, связанные с народными гуляниями на главной площади.

После революции культурная жизнь местечка потекла по новому руслу. Появился драматический кружок, в котором активно участвовал будущий писатель Кузьма Чорный. Участница драмкружка Надежда Ивановна Даменя вспоминала: «В спектаклях участвовали учителя Тимковичской школы (Лаврецкие, Гринева, Ляховская, Андрукович…). Помню, как мы ставили «Женитьбу» Гоголя в декабре 1917 года. Постановка прошла на бис. Большой популярностью пользовался в 1921–1922 годах спектакль «Дни нашей жизни» по пьесе Л. Андреева.

После Великой Отечественной войны бессменным режиссером всех спектаклей была Зинаида Иосифовна Романенко, директор Тимковичской средней школы». С каждым годом слава театра росла. Он участвовал во многих фестивалях, выезжал на гастроли за пределы республики, а в 1967 году первый из сельских театров получил звание народного. В этот момент коллектив театра отличался высоким мастерством. Зинаида Иосифовна была признанным художественным руководителем театра, а учителям Ф. Рудику, А. Андруковичу, Н. Никоновичу, В. Николаене и др. присвоено звание артистов народного театра. В текущем, 2017 году, у знаменитого театра две юбилейные даты: 100-летие Тимковичского драматического кружка, получившего статус народного театра 50 лет назад 8 июля 1967 года. В фондах Копыльского музея хранятся афиши постановок театра, фотографии сцен из спектаклей, грамоты, дипломы, программы, билеты… «Театр на все времена» — так называется временная выставка в музее, а в зале — прислушайтесь! — не смолкают аплодисменты «на бис».

Валентина ШУРАКОВА,

директор районного краеведческого музея