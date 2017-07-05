Белорусская церковь в Лондоне получила еще одну архитектурную награду

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Мемориальная греко-католическая часовня, возведенная белорусской диаспорой в Лондоне, получила престижную награду New London Awards организации "Новая архитектура Лондона" (NLA).

Часовню в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС построили в северном Лондоне, ее возведение было завершено в конце прошлого года. Храм выполнен полностью из дерева, его автором выступил британский архитектор китайского происхождения Со Цзиуань.

По информации NLA, белорусская часовня в 2017 году стала лучшим новым зданием в Лондоне в категории People's Choice.

В мае текущего года храм уже был отмечен наградой Королевского института архитекторов (RIBA London Award 2017) – он был признан одним из 50 красивейших зданий Лондона .