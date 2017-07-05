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Белорусская церковь в Лондоне получила еще одну архитектурную награду
06.07.2017 08:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Мемориальная греко-католическая часовня, возведенная белорусской диаспорой в Лондоне, получила престижную награду New London Awards организации "Новая архитектура Лондона" (NLA).
Часовню в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС построили в северном Лондоне, ее возведение было завершено в конце прошлого года. Храм выполнен полностью из дерева, его автором выступил британский архитектор китайского происхождения Со Цзиуань.
По информации NLA, белорусская часовня в 2017 году стала лучшим новым зданием в Лондоне в категории People's Choice.
В мае текущего года храм уже был отмечен наградой Королевского института архитекторов (RIBA London Award 2017) –
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Часовня белорусской общины в столице Великобритании – это первое полностью деревянное здание, построенное в Лондоне с 1666 года.
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