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Россиянину дали 3,5 года колонии за револьвер и книгу Mein Kampf

06.07.2017 08:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГРОДНО, 6 июл – Sputnik. Суд над гражданином России, у которого на границе нашли патроны, книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf и револьвер образца XIX века, состоялся в Гродно – мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима.

Россиянину дали 3,5 года колонии за револьвер и книгу Mein Kampf
© Фото: ГТК Беларуси
Россиянину, который вез в Беларусь книгу Гитлера, грозит до 10 лет

Мужчине 67 лет, он гражданин России, но уже много лет живет и работает в Германии. Несколько раз в году он приезжает к пожилой матери и родственникам в родную Чувашию. В конце марта он пересекал белорусско-польскую границу на машине – в ее салоне при углубленном досмотре были обнаружены 46 патронов калибра 9 миллиметров, кинжал, старые книги на немецком, в том числе и Mein Kampf 1941 года выпуска, а также револьвер типа "Браунинг" образца XIX века. 

Россиянин был задержан, в отношении него возбудили дело за хранение и перевозку через границу ЕАЭС огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 295, ч. 1 ст. 333-1, ч. 2 ст. 333-1 Уголовного кодекса Беларуси). Такие преступления в республике считаются особо тяжкими. Пока шло расследование, он находился под стражей. 

Обвиняемый просил штраф и баню

"Я признал свою вину, раскаиваюсь. Прошу назначить в виде наказания штраф", – сказал в последнем слове обвиняемый Александр Денинг. 

Он также пожаловался, что три месяца спит на нарах и полтора месяца не был в бане. 

Грозило до 10 лет лишения свободы

Подсудимому вменялось в том числе повторное перемещение через границу ЕАЭС оружия, боеприпасов по ч. 2 ст. 333-1 УК – ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет. 

Как объяснила адвокат Денинга, накануне мужчина пытался проехать в Беларусь на той же машине через пункт пропуска Каменный Лог. Но в салоне пассажиры везли колеса, вес которых превышал допустимые нормы, поэтому авто вернули на территорию Польши.

При этом, у стороны обвинения возникли подозрения, что уже тогда в машине находились оружие и патроны, правда, доказать это не удалось. 

Пистолет и книги купил на память

Денинг рассказал, что все найденные таможенниками вещи он купил в Германии и вез их на родину как сувениры. Когда он пересекал границу, был уверен, что оружие не огнестрельное, что это всего лишь реплика, изготовленная в европейской мастерской. Правда, экспертиза показала, что и револьвер, и патроны – боевые. 

Во время судебных прений прокурор уточнила, что подсудимый совершил два тяжких преступления – вез оружие и боеприпасы с территории ЕС в Беларусь и планировал переместить их в Россию. Попросила не максимальное наказание, а четыре года лишения свободы. Обвинитель учел тот факт, что мужчина раскаялся в содеянном, к тому же раньше у него не было судимостей.

Россиянину дали 3,5 года колонии за револьвер и книгу Mein Kampf
© Фото: ГТК
Россиянина с револьвером и книгой "Mein Kampf" задержали на границе

Адвокат просила смягчить приговор, так как ее подзащитный вез оружие как сувенир и не хотел его продавать. "Он не является социально опасным, у него не было мотива нанести вред гражданам Беларуси или России", — добавила адвокат. 

Суд приговорил Денинга к трем с половиной годам лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Автомобиль, на котором подсудимый пересекал границу, вернут немецкому владельцу. За контрабанду экстремистской литературы россиянин заплатит более 500 долларов США штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Подсудимый в суде заявил, что купил револьвер как сувенир, и просил судью назначить ему штраф.

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