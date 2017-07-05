Шагал и Витебск: история любви, которая продолжилась после смерти

Самому знаменитому уроженцу Витебска Марку Шагалу 6 июля исполнилось 130 лет. Но торжественные мероприятия в разных странах мира пройдут 7 июля — эту дату Шагал выбрал для себя сам. Всю жизнь он считал 7 своим магическим числом и в дате 07.07.1887 видел счастливое предзнаменование своего рождения. Потому всегда праздновал день рождения 7 июля, все свои 97 лет.

Отношения Шагала с Витебском были сложными, как при жизни художника, так и после его смерти. Город на Двине стал для Мойши Сегала (такое имя носил мальчик с рождения) той самой утерянной Родиной, о которой он всю жизнь вспоминал, но куда так и не смог вернуться. Эти воспоминания заполняли его воображение художественными образами, помогали творить, возвращаться в свою молодость и черпать оттуда силы.

А что Витебск? Витебск о Шагале не вспоминал…



© Public Domain. Марк Шагал

Вдохновение с витебского чердака

Шагал никогда не стеснялся своего еврейского происхождения, и творчество его пропитано культурой еврейского народа.

Художник родился в набожной еврейской семье на окраине Витебска. Отец Хацкель Мордухович Сегал был приказчиком и хотел, чтобы старший сын нашел себе работу, которой можно прокормить семью: стал, в идеале, бухгалтером или приказчиком у богатого коммерсанта.

Будущий художник впитывал в себя, как губка, образы, которые ему встречались в детстве. Особенно любил он чердак, откуда открывался прекрасный вид на город. Мойша мог часами наблюдать за прогуливающимися барышнями, евреями-хасидами и соседями. Он любовался домами, заколоченным заводом, церковью, заброшенным кладбищем, которое со временем превратилось в холм. Все это стало образами для его картин. Так, например, холм, в который превратилось кладбище, Шагал изобразил на картине 1918 года "Над городом". Яркие воспоминания детства и юности — первый подарок города художнику.



Портрет Марка Шагала, написанный Иегудой (Юделем) Пэном - молодой художник только что вернулся из Парижа и выглядит настоящим франтом

Сегал получил классическое домашнее еврейское образование, изучая Тору, Талмуд и древнееврейский язык. Затем родители отдали его в 1-е витебское четырехклассное училище, где будущему художнику хорошо давались лишь рисование и геометрия. Окончив училище, Мойша Сегал решил поступить в художественную школу Иегуды Пэна. Отец был против такого решения, но сына поддержала мать.

У Пэна Сегал проучился недолго, буквально пару месяцев. За это время учитель отметил его способности и особенно талантливую работу с цветом.

В том же году Мойша вместе с Виктором Меклером, другим учеником Пэна, отправились в Санкт-Петербург. Отъезд проходил тяжело.

"Захватив двадцать семь рублей, — единственные за всю жизнь деньги, которые отец дал мне на художественное образование, — я, румяный и кудрявый юнец, отправляюсь в Петербург вместе с приятелем. Решено! Слезы и гордость душили меня, когда я подбирал с пола деньги — отец швырнул их под стол. Ползал и подбирал", — вспоминал потом в книге "Моя жизнь" сцену расставания с отчим домом Шагал.



© Sputnik/ Павел Вур Марк и Белла Шагал

Белла навсегда

Витебск "подарил" Шагалу не только воспоминания, которые долгое время питали его творчество, но и жену, ставшую для него музой.

История знакомства Шагала с будущей женой произошла тоже в Витебске. Через того же Виктора Меклера Мойша познакомился с Теей Брахман. Дочь витебского врача, учившаяся в Санкт-Петербурге, Тея придерживалась современных взглядов и позировала Шагалу обнаженной, вскоре у них завязался роман.

В 1909 году, когда оба приехали домой, в Витебск, девушка познакомила Сегала со своей подругой Бертой Розенфельд. Шагал тогда был в гостях у Теи и увидел Берту лишь мельком, но мелодичный голос девушки затронул душу художника.

Вечером того же дня Сегал и Тея, прогуливаясь по мосту, снова встретил и Розенфельд, которую наконец-то официально представили Мойше. Это была любовь с первого взгляда.



© Sputnik РИА Новости За долгую жизнь у Шагала было три жены, но над городом он летал только с Беллой - репродукция картины "Над городом"

"С ней, не с Теей, а с ней должен быть я — вдруг озаряет меня! Она молчит, я тоже. Она смотрит — о, ее глаза! — я тоже. Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все: мое детство, мою теперешнюю жизнь, и что со мной будет; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял: это моя жена. На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные! Это мои глаза, моя душа. Тея вмиг стала мне чужой и безразличной. Я вошел в новый дом, и он стал моим навсегда", — так описал знакомство со своей будущей женой художник.

Образ Берты Розенфельд, впоследствии Беллы Шагал красной нитью проходит через всю жизнь творца. Всего три картины Беллы написаны с натуры и более чем в двух тысячах встречается ее образ.

Белла, на которой Шагал женился 25 июля 1915 года, стала его музой, это был второй подарок Витебска художнику.

Комиссар Шагал

Шагал (уже Марк Шагал, — имя, которое взял себе художник в Париже в 1910 году) в 1918-м вернулся в Витебск комиссаром искусств — пришло время отдавать долги Витебску.

К этому времени он уже был известным за рубежом художником. В Париже он попал в самую гущу событий — жил в знаменитом "Улье" на Монпарнасе, своеобразном сквоте, который приютил многих известных художников начала века. К тому же он уже имел за спиной несколько персональных выставок во Франции и Германии. Ему было что предложить родному городу.

Авангардистское мироощущение Шагала взбудоражило патриархальный Витебск. Город не был готов к столь яростной атаке ярких красок и неожиданных задумок.



© Sputnik/ Павел Вур Витебское Народное Художественное училище на улице Шагала пока реставрируют, когда работы окончат, здесь откроют музей Училища

"Я помню первую годовщину Октябрьской революции, когда Витебск был украшен разноцветными флагами, плакатами, и кое-где на видных местах, очень высоко, были выставлены картины Марка Шагала. Жители Витебска с удивлением смотрели на изображенных там зеленых лошадей и на "летающего" еврея. Мирных провинциалов одинаково изумляли и цвет лошадей, и сюжеты картин, и поза рисованного над домами человека: ничто не указывало на то, что человек "летит". Жители пожимали плечами, вздыхали потихоньку и говорили: "Революционное искусство… Когда-нибудь, быть может, поймем…" — вспоминал впоследствии Николай Малько, находившийся в то время в Витебской губернии.

Для украшения города Шагал привлек всех местных живописцев и маляров, объединив их для выполнения заказа в Государственную декоративно-художественную мастерскую.

Художник и искусствовед Александр Ромм, которого Шагал пригласил той же осенью в Витебск, застал празднование годовщины: "…плакаты его были превосходны, они были именно тем, что нужно для улицы, — яркими, странными, ошеломляющими. Но в них была и тонкость замысла, и большой вкус, они смотрелись, как большие картины левого стиля…"



© Sputnik/ Павел Вур Памятная доска, рассказывающая о том, что находилось в этом здании

Осенью 1918-го года шла напряженная работа по открытию Витебской художественной народной школы — первого заведения подобного рода в городе. Шагалу удалось добиться того, чтобы она получила статус ВУЗа.

Преподавать он пригласил известных художников-авангардистов: Ивана Пуни, Ксению Богуславскую, Веру Ермолаева, Нину Коган, Надежду Любавину. Первым директором школы стал Мстислав Добужинский, а после его отъезда этот пост занял сам Шагал.

Кроме школы, художник создал первый в Витебске публичный художественный музей, где не только выставлялись картины, но и проводились лекции и митинги. Шагал всячески пытался "оживить" родной город. Вот что он писал по этому поводу своему товарищу, художественному критику Павлу Эттингеру: "Несколько митингов по искусству были устроены своими силами. В конечном итоге у нас теперь в городе "засилье художников"… Спорят об искусстве с остервенением…"

Горожане посещали мероприятия с интересом, поскольку это было в новинку: за всю историю Витебска до комиссарства Шагала в городе прошли всего две или три выставки.



© Sputnik РИА Новости Марк Шагал с женой Беллой и дочерью Идой

Но не только живописью занимался в это время Шагал — он был причастен к открытию в Витебске агитационного театра, Теревсата (Театра революционной сатиры), где и был главным художником.

Театр был невероятно популярен у горожан: за год дал более 300 спектаклей, которые посмотрели примерно 200 тысяч зрителей.

Но постепенно Шагал устает от организаторской деятельности. "… я переутомлен и мечтаю о "загранице"… В конце концов для художника (во всяком случае для меня) нет более пристойного места как у мольберта, и я мечтаю как бы засесть исключительно за картинами", — писал он по этому поводу Эттингеру.

Он предпринимает две попытки покинуть пост заведующего Школой и уехать из Витебска. И оба раза его удерживают ученики.

В ноябре 1919 года в школу приезжает преподавать Малевич. Вокруг прирожденного лидера Малевича сразу же создается круг учеников и почитателей. Взгляды на "цели и средства" в искусстве у Шагала с Малевичем не совпадали, поэтому ученики в школе разделились на два лагеря, каждый из которых следовал за своим учителем.



© Sputnik Юрий Иванов Художник Марк Шагал с женой Валентиной Бродской во время визита в Москву в 1973 году

В итоге, 25 мая 1920 года возвратившемуся из командировки Шагалу ученики сообщили, что все они переходят в УНОВИС (утвердители нового искусства), — организацию, которую создал в школе Малевич. Шагал понял, что теперь он наконец-то свободен. Поэтому, уехав в начале июня в очередную командировку в Москву, Шагал оттуда уже не вернулся. Последнее свидание с Витебском закончилось.

В 1922 году Марк Шагал вместе с семьей навсегда покинул СССР. Родной город, который навсегда останется в сердце и будет жить на многих его полотнах, он больше не увидит.

В СССР, но без Витебска

В 1973 году Шагал по приглашению министра культуры Екатерины Фурцевой все-таки посетил Союз. Он побывал в Москве и Ленинграде, посетил все значимые для туриста места, подарил Третьяковской галерее и Музею изобразительных искусств им. Пушкина свои работы. Но в Витебск так и не съездил.

Есть несколько версий, почему поездка не состоялась. Во-первых, ему просто могли не разрешить, поскольку культурную программу для зарубежных гостей писали заранее и старались показывать наиболее выигрышные места, в основном, мегаполисы. А чем мог похвастаться провинциальный Витебск? Во-вторых, ему могла запретить ехать туда вторая жена Валентина Бродская (дома просто Вава). Женщина со стальным характером была моложе Шагала и играла в семье первую скрипку. Она очень тщательно заботилась о художнике и его здоровье, а гуляя по Москве, Марк приболел, и Вава могла отговорить его ехать в Витебск: все-таки мастеру было уже 86 лет.



© Sputnik/ Павел Вур Арт-центр Марка Шагала в Витебске

И третья версия, самая вероятная: художник просто не захотел разрушать тот образ Витебска, который был в его сердце. Художник не стал ставить точку в этой своей любви к родному городу.

Город остался для него таким, как на картинах. Ведь сколько раз он рассказывал окружающим о том, насколько прекрасен город его детства и юности! Многие в мире узнали о Витебске лишь благодаря Шагалу. Но художник любил Витебск своих образов — где еще была жива Белла, где он был юным и влюбленным. В свои 86 он прекрасно понимал, что Витебск 1973 года — это другой город, посещение которого могло разрушить дорогие воспоминания и наполнить печалью сердце старого художника.

Всю жизнь Шагал любил и помнил Витебск. Чего не скажешь о городе.



© Pixabay Роспись плафона Оперы Гаранье в Париже Шагал сделал в возрасте 77 лет

Юбилей или битва за Шагала

Марк Шагал умер 28 марта 1985 года — не дожив всего трех лет до своего столетия.

"В 1987 году во всем мире отмечали столетие со дня рождения Шагала. Празднования проводились под эгидой ЮНЕСКО, и Советский Союз присоединился к этой акции. В Третьяковке открылась огромная ретроспективная выставка: "Здравствуй, Родина"; прошла выставка в Пушкинском музее, Витебск же отличился тем, что не поддержал эту инициативу. Когда стали говорить, что Шагал из Витебска, чиновники ответили: нет, он не отсюда, а из Лиозно. И вообще, это француз, буржуазный художник, который нам абсолютно не нужен, как и его музей, который "непонятно на что будет тратить миллионы", — рассказала Sputnik директор музея Марка Шагала Ирина Воронова.



© Sputnik/ Павел Вур Шагал навсегда покинул Витебск в 35 лет, но Покровскую улицу, на которой вырос, он рисовал всю жизнь

Как ни странно, но "перестройка и гласность" не вернули Шагала Витебску. Более того, в Витебске развернулась целая кампания против открытия музея художника — приезжали лекторы с учеными степенями, рассказывали о чуждости живописи Шагала белорусскому народу, и о миллионных тратах на музей, которые хотят навязать городу, и об опасности, которую несет в себе "шагаломания".

Против "антишагаловской кампании", развернутой партийным руководством, выступили такие писатели, как Алесь Адамович, Василь Быков, Рыгор Барадулин, Светлана Алексеевич, Валентин Тарас и другие. Они высказывались на страницах общесоюзной газеты "Советская культура".

На VIII пленуме минского горкома КПБ, выступающие высказались против "шагаломании". Там же профессор Виктор Бовш выступал против "крикливой кампании в связи со 100-летием художника-модерниста Шагала" и "навязывания советским людям фальшивых авторитетов". Началась компания в прессе, где говорилось, что "шагализация" и сионизм — это зло. Стали публиковаться "письма трудящихся" — обкатанный в 30-х годах трюк. В них осуждалась позиция Андрея Вознесенского, которую он высказал в журнале "Огонек" в эссе "Гала Шагала". Поэт считал, что Витебску нужен музей художника.



© Sputnik/ Павел Вур Директор музея Марка Шагала Ирина Воронова рядом с первой подаренной музею картиной "К иному миру" - по иронии судьбы, последней работой Мастера

В октябре 1988 года Василь Быков, Андрей Вознесенский и Давид Симанович послали в редакцию газеты "Советская культура" письмо "О музее Марка Шагала в Витебске", позже эту идею поддержал академик Дмитрий Лихачев, который возглавлял тогда советский фонд культуры. Время и усилия сделали свое дело: 23 сентября 1991 года решением Витебского горисполкома было принято постановление: в доме №11 по ул. Покровской (бывшая Дзержинского) создать Дом-музей Марка Шагала.

Последняя картина — первая картина

"На первой выставке не было ни одной нашей картины: все брали в других музеях. Хорошо еще, что был СССР, и мы могли договориться с коллегами из других союзных республик. За 25 лет музей собрал большую коллекцию. Сейчас у нас около трехсот оригинальных графических листов Шагала и более двух с половиной тысяч книг об авангардном искусстве двадцатого столетия. Но все это — подарки наследников, частных лиц, коллекционеров, в основном, зарубежных. По большому счету, ни город, ни республика не потратили ни одной копейки, чтобы в нашем музее были оригинальные работы Шагала. Мало того, дом на Покровской на пятьдесят процентов реставрировался за деньги немецкой организации "Круг содействия Дому-музею Марка Шагала в Витебске", — рассказала Ирина Воронова.



© Sputnik/ Павел Вур Дом-музей Марка Шагала на улице Покровской, в котором в свое время жил художник

В конце 80-х годов в Витебск приехала делегация из немецкого города Нинбург. Маленький город, Нижняя Саксония, 30 тысяч населения. Немцы приехали в Беларусь "поклониться народу и земле, которым фашизм принес много бед и разрушений". Подружились с Витебском. В это время в городе открылся музей Шагала, и немцы решили помочь, создав в 1992 году "Круг содействия Дому-Музею Марка Шагала в Витебске".

"Они несколько лет собирали у себя в городке деньги, которые отдавали нам. На них шла реставрация дома, закупались антикварные вещи для восстановления интерьера, потому что оригинальных предметов, принадлежавших семье Шагала, в Витебске нет. В доме буквально три вещи, которые передали родственники художника. Остальное — предметы той эпохи, которые бытовали в Витебске, но они к Шагалу не имеют никакого отношения. Просто рассказывают об уровне жизни еврейской семьи такого уровня достатка", — говорит Воронова.

Вышло так, что немцам из небольшого городка было важнее создать музей Шагала, чем витеблянам.



© Sputnik/ Павел Вур Конторка, за которой мать Марка Шагала продавала различные товары. Лавка находилась прямо в доме.

Именно мэр Нинбурга подарил первую картину в коллекцию музея. По интересному совпадению, это оказалась последняя работа Шагала "К иному миру". Об этом мистическом совпадении любят рассказывать работники музея.

Месье Шагал и герр Мандель

Было и еще одно совпадение, и тоже необычное.

В начале века маленький Генрих увидел в школьном учебнике цветную репродукции картины Шагала "Я и деревня", которая своими живыми и яркими красками сразу запала ребенку в душу.

Потом, в 1937-м году, семнадцатилетний Генрих со своим школьным товарищем отправились на велосипедах путешествовать по Баварии. В Мюнхене они решили зайти в музей, где проходила выставка "Дегенеративного искусства". Им пришлось дважды сходить туда, прежде чем, откинув весь мусор, который вбила в головы пропаганда, ребята смогли признаться себе, что авангард им нравится. И юного Генриха снова потрясли картины Шагала. С тех пор хирург по профессии, Генрих Мандель стал заядлым коллекционером работ Шагала.



© Sputnik/ Павел Вур Цитаты из стихов Шагала "Высокие Врата" в переводе Андрея Вознесенского появились на заборах по Покровской улице к 130-летию художника

В 1981 году Мандель пишет письмо Шагалу и в конце 1982-го получает от художника ответ вместе с оригинальной цветной литографией. Между ними завязывается переписка, которая продолжается до самой смерти Шагала. В 1984 году живописец пригласил Генриха на персональную выставку (последнюю) в качестве почетного гостя. Тогда коллекционер впервые увидел художника вживую, но это была короткая встреча, поскольку Шагал подолгу не задерживался на своих выставках.

После смерти художника Мандель продолжил общаться с его семьей.

Какое отношение история жизни немецкого коллекционера имеет к Витебску? Самое прямое. В музее Шагала Генриха Манделя называют добрым немецким волшебником.



© Sputnik/ Павел Вур У Шагала было пять сестер, швейная машинка в их доме подолгу не простаивала

В 1992 году в одной из газет хирургу попадается на глаза заметка о том, как горожане Нинбурга помогают Витебску вернуть имя Шагала. А в 93-м он уже дарит музею литографический плакат "Воскресенье", который был создан художником в Париже в 1979 году.

С тех пор ежегодно Генрих Мандель презентовал музею работы Шагала. Около двухсот литографий, ксерографий и ксилографий появились в музее благодаря коллекционеру. Более того, основная часть богатой библиотеки тоже подарена доктором.

В 2005 году правительство Германии наградило доктора Манделя орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германией" и за "деятельность, способствующую изменению представлений о немцах в Беларуси", по достоинству оценив его вклад в развитие контактов между Беларусью и Германией.



© Sputnik/ Павел Вур Поскольку дома было очень мало места, зачастую Шагалу приходилось рисовать свои картины, сидя на печи

К сожалению, в апреле 2009 года Генрих Мандель скончался.

Музей на экспорт

Сложными были отношения художника с любимым городом при его жизни. И такими же нелегкими они оставались после смерти.

"Около 70% наших посетителей — приезжие. Это люди, которые едут целенаправленно к Шагалу. Бывает, что гостей в Витебске ничто, кроме Дома-музея, больше не интересует: ни исторический центр, ни Ратуша, ни художественный музей. Они нигде больше не задерживаются. Но нередко случается так: когда туристы спрашивают, где находится музей Шагала, горожане отвечают, что не знают", — сетует Ирина Воронова.



© Sputnik/ Павел Вур Работники музея проводят действительно интересные экскурсии

Музей всеми силами старается привлечь внимание жителей Витебска, пытается изменить о себе мнение, как об элитарном заведении. И постепенно это удается. Интересные выставки, грамотно организованные акции, постоянные обновления экспозиции, интересная работа во время Ночи музеев… И постепенно, шаг за шагом, музею удается менять сознание витеблян, приучая их к тому, что Марк Шагал не иностранный художник, родившийся в Витебске, а живописец из Витебска, волею случая уехавший из города, но не терявший с ним связь ни на секунду.