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В Гродно создадут музей футбола: экспонаты собирают среди ветеранов "Немана" и горожан
06.07.2017 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Музей футбола Гродненщины планируется открыть в футбольном манеже в начале осени. Создатель — ФК «Неман» — собирает все возможные экспонаты, которые в будущем смогут пополнить музей,
«Любая организация, которая себя уважает и имеет за плечами богатую историю, должна иметь собственный музей. С запуском манежа у нас появилось место, где мы можем наконец создать этот музей, — рассказывает директор школы ФК „Неман“ Василий Савич. — У нас в манеже часто проходят соревнования, приезжает много гостей и комната с историей „Немана“ и гродненского футбола позволит всем познакомиться с его богатой историей. Мы планируем охватить историю футбола в городе, начиная с довоенного периода и до наших дней».
Сейчас создатели музея ищут будущие экспонаты. У них уже есть фотографии «Немана» разных времен, кубки, вымпелы и многое другое. Также у создателей есть договоренность с гродненским футболистам и тренерам Сергеем Солодовниковым, который, возможно, передаст в музей что-то из своей богатой коллекции. Известно, что ветераны гродненского футбола также готовы передать свои фотографии, медали и другие вещи в музей.
«Мы рассчитываем, что на создание музея в манеже откликнутся и горожане, которые смогут нам предоставить оригиналы или копии каких-либо билетов на футбол в Гродно, афиш, программок и фотографий», — добавил Василий Савич.
Если вдруг у вас есть какие-либо экспонаты связанные с футболом Гродненщины, вы можете обращаться в футбольный клуб «Неман» или в детскую школу, которая находится в футбольном манеже.
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Музей футбола Гродненщины планируется открыть в футбольном манеже в начале осени. Создатель - ФК "Неман" - собирает все возможные экспонаты, которые в будущем...
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