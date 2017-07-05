На брестских рынках уже торгуют черникой, земляникой и лисичками. Чтобы они не навредили вашему здоровью, их стоит проверять на содержание радионуклидов, пишет «Брестская газета».



Фото: Брестская газета

Цены на дары леса на рынке «Центральный» по сравнению с прошлогодними зашкаливают. Продавцы объясняют это тем, что ягод и грибов в лесах мало.

«Слабо в лесу с черникой, — посетовала Мария Михайловна из д. Сычево Жабинковского района. — Вообще ягода мелкая. Я места знаю, потому и собрала 13 литров. А в прошлом году и по два ведра за день набирала. Больше всего по сравнению с другими годами черники в прошлом было. Но тогда за нее в разгар сезона по 18 тысяч (в неденоминированных рублях — прим. авт.) за литр просили. А иной раз и по 15 тысяч ее можно было купить».

Кстати, у нее справка из лаборатории рынка о том, что ягода прошла контроль на радионуклиды, лежала на видном месте.

Жительница Каменецкого района Елена Аркадьевна первым делом обращает внимание покупателей, что собранные ею лисички и земляника безопасны. Поясняет, что справку в лаборатории берет всегда, потому что люди обычно ею интересуются.

«Лисичек еще мало, потому что дожди не шли, — прокомментировала ситуацию она. — Да и ночи холодные, а грибы в холод почти не растут. А вот земляники в наших местах, это перед и за Высоким, много, особенно в березняке».





300 граммов черники + 50 копеек

Мы наведались в санитарно-ветеринарную лабораторию при рынке «Центральный», чтобы узнать, как ведется радиологический контроль даров леса.

Если вы хотите проверить на содержание радионуклидов купленную на рынке продукцию, то это здесь можно сделать бесплатно. Для местных торговцев проверка черники обойдется в 50 копеек, грибов — в 70. Брестчане и жители Жабинки должны отдавать дары леса на радиологию не реже раза в месяц. А вот торговцы, приехавшие из Дрогичинского, Пинского, Ивановского, Столинского районов, обязаны это делать каждый раз перед тем, как выставить дары леса на продажу. И обходится проверка им дороже — 1 руб. 20 коп.

При равных условиях произрастания черника накапливает цезий-137 в 2−3 раза больше, чем малина и земляника.

«Если четко соблюдать нормативы, то для проверки необходимо предоставлять килограмм грибов или ягод, — пояснила и. о. заведующей лабораторией Елена Невдах. — Но мы, конечно, столько не берем. Ну разве что от весьма внушительной партии товара из леса. А так в основном от 300 граммов. Конечно же, ягоды и грибы, взятые на пробу, владельцам не отдаются».

Дело в том, что для радиологического контроля ягоды или грибы измельчаются, загружаются в кювету, которая затем помещается в радиометр. А он измеряет и выдает результат.





«В этом году у нас еще не было случаев, чтобы продукция оказалась непригодной для употребления в пищу, — отметила руководитель лаборатории. — А вообще в течение сезона это бывает. Особенно превышение радионуклидов наблюдалось по чернике, привезенной из Лунинецкого и Столинского районов».

Кстати, контролеры рынка не только взимают плату за место, но и отслеживают наличие у торговцев справок о безопасности товара.

«В лабораторию обращаются не все торговцы, — констатировала Елена Невдах. — Да и покупатели порой не думают о последствиях потребления ягод и грибов с превышением радионуклидов. Бывает, что они не только сами не интересуются этим, но еще и на нас начинают наезжать».