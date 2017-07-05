Жители окраин Бреста пожаловались губернатору на общественный транспорт

Транспортным организациям следует смелее внедрять новые формы организации пассажирских перевозок. Такое поручение сделал во время личного приема граждан председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Вопрос транспортного обеспечения подняли жители бывших пригородных деревень, включенных в черту областного центра, Плоска и Мощенка. По словам заявителей, добраться в поликлинику, за которой они закреплены, или в центр города без пересадок практически невозможно: график движения автобусов составлен так, что по маршруту они ходят редко и рано заканчивают движение. Остановки общественного транспорта расположены неудобно, некоторым жителям приходится идти к ним более полукилометра.

Анатолий Лис поручил ответственным за организацию пассажирских перевозок в городе изучить вопрос и решить проблему так, чтобы это удовлетворяло всех.

«Маршрут нужно проработать таким образом, чтобы это устраивало всех — было не накладно для города и бюджета и максимально удобно для людей. Главное условие — маршруты должны быть загружены. Это касается в принципе концепции организации транспортного обеспечения в городе и области», — сказал Анатолий Лис.

При этом он напомнил гражданам о том, что государство осуществляет дотацию на нерентабельные городские пассажироперевозки, выделяя из бюджета немалые суммы на покрытие расходов перевозчику.

Начальник отдела транспорта, связи и бытового обслуживания управления экономики Брестского горисполкома Виктор Ледак сообщил, что в ближайшее время на двух автобусных маршрутах, обслуживающих данный микрорайон, проведут эксперимент, внеся некоторые изменения. А в целом в городе согласно пожеланиям брестчан за 2016 год было сделано 176 изменений в графике движения маршрутов городского транспорта и 58 — в этом году.

Руководитель областной вертикали порекомендовал также транспортникам рассмотреть как один из вариантов решения проблемы возможность введения на определенных маршрутах дифференцированной оплаты за проезд, когда тариф зависит от расстояния или количества остановок, которые проехал пассажир. Снять остроту проблемы с транспортным обеспечением поможет и более активное использование городского электротранспорта, а именно бесконтактных троллейбусов. В Бресте пока один такой маршрут.

«Тоже в городе будем прорабатывать такие маршруты, чтобы людям было удобно. В Гродно активно по этому пути пошли, уже семь маршрутов таких организовали, а мы отстаем с вами. Есть разные формы, поэтому надо работать», — резюмировал губернатор.

5 июля председатель облисполкома принял 20 человек и рассмотрел 16 вопросов. Большинство обращений касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства, поднимались вопросы дорожного строительства, трудоустройства, работы органов власти на местах. По всем обращениям гражданам были даны разъяснения, сделаны конкретные поручения ответственным службам.