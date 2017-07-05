По Могилеву снова гулял молодой лось

В Могилев снова забрел молодой лось — он гулял по улицам Якубовского и Космонавтов. По словам специалистов, молодое здоровое животное отбилось от матери и случайно зашло в город.

Лесники вместе со специалистами городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды словили сохатого в гаражном массиве по улице Космонавтов и отпустили в лес.

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Почти два месяца назад на окраину Могилева также забрел лось. Вечером 19 мая он появился на улице 30 лет Победы, ходил под окнами многоэтажки, а затем упал под деревом и умер. Позже выяснилось, что животное было заражено бешенством .