|
По Могилеву снова гулял молодой лось
06.07.2017 10:41 — Новости Общества | Tut.by
В Могилев снова забрел молодой лось — он гулял по улицам Якубовского и Космонавтов. По словам специалистов, молодое здоровое животное отбилось от матери и случайно зашло в город.
Лесники вместе со специалистами городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды словили сохатого в гаражном массиве по улице Космонавтов и отпустили в лес.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Почти два месяца назад на окраину Могилева также забрел лось. Вечером 19 мая он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное гуляло по улицам Якубовского и Космонавтов.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии