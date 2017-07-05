ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По Могилеву снова гулял молодой лось

06.07.2017 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилев снова забрел молодой лось — он гулял по улицам Якубовского и Космонавтов. По словам специалистов, молодое здоровое животное отбилось от матери и случайно зашло в город.

Лесники вместе со специалистами городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды словили сохатого в гаражном массиве по улице Космонавтов и отпустили в лес.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Почти два месяца назад на окраину Могилева также забрел лось. Вечером 19 мая он появился на улице 30 лет Победы, ходил под окнами многоэтажки, а затем упал под деревом и умер. Позже выяснилось, что животное было заражено бешенством.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное гуляло по улицам Якубовского и Космонавтов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жители окраин Бреста пожаловались губернатору на общественный транспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика