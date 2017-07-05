﻿ Наркологи ОДКБ о "беспохмельной" водке Лукашенко: такой не существует. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наркологи ОДКБ о "беспохмельной" водке Лукашенко: такой не существует

06.07.2017 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июл — Spunik. Водки, которая не вызывает похмельный синдром, не существует, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн, комментируя, по просьбе журналиста, заявление белорусского президента о том, что на президентских приемах подают уникальную водку.

Наркологи ОДКБ о "беспохмельной" водке Лукашенко: такой не существует
© Sputnik Кирилл Каллиников
Трезвенники и язвенники: 34% белорусов не пьют вообще

"Такой водки не существует", — сказал Брюн, спасая белорусского коллегу, которому был адресован этот вопрос.

Главный нарколог белорусского Минздрава Иван Коноразов, сначала сказал, что этот вопрос находится вне его компетенции, а потом добавил, что весь алкоголь является нейролептическим ядом.

Александр Лукашенко в феврале 2017 года в ходе "Большого разговора с президентом" рассказал журналистам, что на президентских приемах подают особую водку.

"Она не продается, подается только в моем присутствии, и только я ее могу подарить — бутылку, или ящик, или полприцепа. Каждая бутылка пронумерована, исключено, чтобы она попала на рынок. Но такой водки в мире нет. Сколько бы, говорят, ее ни выпил, пьяным будешь, а утром голова светлая", — рассказал тогда Лукашенко.  

Вопрос был задан специалистам перед началом Координационного совещания главных наркологов государств-членов ОДКБ, которое 6-7 июля проходит в Минске. В течение этих дней медики из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представители Секретариата ОДКБ и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков и противодействию торговле людьми МВД РБ планируют обсудить текущую ситуацию, связанную с проблемой немедицинского потребления наркотиков. Среди других тем — результаты работы по лечению, реабилитации, ресоциализации наркозависимых и профилактической деятельности. Состоится обмен опытом и передовыми практиками лечения наркозависимых граждан.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске проходит очередное Координационное совещание главных наркологов государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, на котором...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
По Могилеву снова гулял молодой лось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика