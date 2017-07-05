МИНСК, 6 июл — Spunik. Водки, которая не вызывает похмельный синдром, не существует, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн, комментируя, по просьбе журналиста, заявление белорусского президента о том, что на президентских приемах подают уникальную водку.



© Sputnik Кирилл Каллиников Трезвенники и язвенники: 34% белорусов не пьют вообще

"Такой водки не существует", — сказал Брюн, спасая белорусского коллегу, которому был адресован этот вопрос.

Главный нарколог белорусского Минздрава Иван Коноразов, сначала сказал, что этот вопрос находится вне его компетенции, а потом добавил, что весь алкоголь является нейролептическим ядом.

Александр Лукашенко в феврале 2017 года в ходе "Большого разговора с президентом" рассказал журналистам, что на президентских приемах подают особую водку.

"Она не продается, подается только в моем присутствии, и только я ее могу подарить — бутылку, или ящик, или полприцепа. Каждая бутылка пронумерована, исключено, чтобы она попала на рынок. Но такой водки в мире нет. Сколько бы, говорят, ее ни выпил, пьяным будешь, а утром голова светлая", — рассказал тогда Лукашенко.

Вопрос был задан специалистам перед началом Координационного совещания главных наркологов государств-членов ОДКБ, которое 6-7 июля проходит в Минске. В течение этих дней медики из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представители Секретариата ОДКБ и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков и противодействию торговле людьми МВД РБ планируют обсудить текущую ситуацию, связанную с проблемой немедицинского потребления наркотиков. Среди других тем — результаты работы по лечению, реабилитации, ресоциализации наркозависимых и профилактической деятельности. Состоится обмен опытом и передовыми практиками лечения наркозависимых граждан.