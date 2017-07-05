Житель Новополоцка обвиняется в разбое и жестоком убийстве соседки

Управлением Следственного комитета по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, который обвиняется в разбое и убийстве с особой жестокостью своей соседки, сообщилаофициальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В конце декабря прошлого года в органы внутренних дел обратилась женщина с сообщением, что в течение двух дней в квартире ее знакомой горит электричество, входная дверь закрыта изнутри, а на телефонные звонки хозяйка квартиры на 9 этаже новополоцкой многоэтажки не отвечает. Впрочем, одинокая пенсионерка вела замкнутый образ жизни и в квартиру впускала только хорошо знакомых ей людей.

Позже при осмотре квартиры следователи совместно с судебно-медицинскими экспертами обнаружили тело хозяйки с множественными телесными повреждениями, исчезли сумочка и деньги. По подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний сосед женщины, у которого во время обыска по месту жительства обнаружены несколько молотков и одежда со следами крови, принадлежащей потерпевшей.

В ходе следствия задержанный отрицал свою причастность к совершению преступления. Однако в материалах уголовного дела имеются доказательства, что нигде не работающий мужчина в день убийства частично погасил имеющуюся задолженность по оплате коммунальных услуг, приобрел $ 20 и продукты питания. Кроме того, получены 13 заключений экспертов по судебно-медицинским, медико-криминалистическим, биолого-генетическим экспертизам.

Следователи предъявили обвинение мужчине по ч. 3 ст. 207, п.п. 6, 12 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с проникновением в жилище, с причинением тяжкого телесного повреждения; убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем).

С момента задержания обвиняемый содержится под стражей. По результатам стационарной комплексной судебно-психиатрической экспертизы он мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Предварительное расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.