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Трагедия в Волковыске: найденный во дворе ребенок был недоношенным

06.07.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Найденный 5 июля в одном из дворов в Волковыске младенец появился на свет после выкидыша и был нежизнеспособным. Об этом рассказал официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Ранее сообщалось, что утром 5 июля в Волковыске дворник нашел во дворе тело младенца в пакете. Местные СМИ писали, что предполагаемая мама жила в доме рядом на 5 этаже и во время задержания была пьяна. Все это подтверждается, но есть другие важные детали.

В ходе опроса местных жителей милиция установила личность родильницы, 30-летней женщины из дома рядом. В тот день ей потребовалась незамедлительная госпитализация.

— Осмотрев обнаруженный во дворе пакет, эксперты управления Госомитета судебных экспертиз по Гродненской области констатировали наличие в нем плода (выкидыша), который по предварительным выводам на данном сроке внутриутробного развития является нежизнеспособным, — рассказал официальный представитель УСК по области Сергей Шершеневич.

В отношении женщины назначена акушерско-гинекологическая экспертиза, которая определит причину и признаки преждевременных родов.

Следователи также выяснили, что женщина живет с сожителем, беременность не скрывала. И пара желала рождения ребенка.

— В момент преждевременных родов в жилище находилась одна, не сумев попросить помощи. Находясь в шоковом состоянии, выбросила плод из окна. Для облегчения болей употребила спиртное, — добавил Сергей Шершеневич.

 
 
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По предварительным данным, беременная женщина осталась дома одна, когда начались преждевременные роды. Ребенок родился мертвым, в шоке мам выбросила его из окна.

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