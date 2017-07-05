Трагедия в Волковыске: найденный во дворе ребенок был недоношенным

Найденный 5 июля в одном из дворов в Волковыске младенец появился на свет после выкидыша и был нежизнеспособным. Об этом рассказал официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Ранее сообщалось , что утром 5 июля в Волковыске дворник нашел во дворе тело младенца в пакете. Местные СМИ писали, что предполагаемая мама жила в доме рядом на 5 этаже и во время задержания была пьяна. Все это подтверждается, но есть другие важные детали.

В ходе опроса местных жителей милиция установила личность родильницы, 30-летней женщины из дома рядом. В тот день ей потребовалась незамедлительная госпитализация.

— Осмотрев обнаруженный во дворе пакет, эксперты управления Госомитета судебных экспертиз по Гродненской области констатировали наличие в нем плода (выкидыша), который по предварительным выводам на данном сроке внутриутробного развития является нежизнеспособным, — рассказал официальный представитель УСК по области Сергей Шершеневич.

В отношении женщины назначена акушерско-гинекологическая экспертиза, которая определит причину и признаки преждевременных родов.

Следователи также выяснили, что женщина живет с сожителем, беременность не скрывала. И пара желала рождения ребенка.

— В момент преждевременных родов в жилище находилась одна, не сумев попросить помощи. Находясь в шоковом состоянии, выбросила плод из окна. Для облегчения болей употребила спиртное, — добавил Сергей Шершеневич.