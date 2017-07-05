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Россиянина приговорили к 3,5 годам за попытку в марте провезти в Беларусь оружие
06.07.2017 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Суд Гродненского района приговорил россиянина к 3,5 годам лишения свободы. Известно, что в марте он пытался провезти через белорусскую границу огнестрельное оружие и боевые патроны.
28 марта Таможенный комитет
Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов; а также в незаконном их перемещении через границу.
Россиянин приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом сообщил пресс-секретарь гродненского областного суда Павел Варейко.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Напомним, в марте СМИ сообщали о ряде других серьезных инцидентов на границе:
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Напомним, при мужчине также нашли книгу 1941 года издания авторства Гитлера.
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