Россиянина приговорили к 3,5 годам за попытку в марте провезти в Беларусь оружие

Суд Гродненского района приговорил россиянина к 3,5 годам лишения свободы. Известно, что в марте он пытался провезти через белорусскую границу огнестрельное оружие и боевые патроны.

28 марта Таможенный комитет сообщал , что пресечена попытка ввоза в Беларусь оружия и боеприпасов. У гражданина России под верхней одеждой нашли револьвер. А в полостях салона авто — еще 46 патронов (9-миллиметровые пистолетные Браунинг), картечь, обоюдоострый кинжал и книгу 1941 года издания авторства Гитлера.



Фото: Государственный таможенный комитет

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов; а также в незаконном их перемещении через границу.

Россиянин приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом сообщил пресс-секретарь гродненского областного суда Павел Варейко.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.



Фото: Государственный таможенный комитет

Напомним, в марте СМИ сообщали о ряде других серьезных инцидентов на границе: попытке прорыва через пункт пропуска на украино-белорусской границе, самолете с радиоактивным грузом , попытке въезда в Беларусь подозреваемого в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» японского журналиста , обнаружении сувенирной гранаты в пункте пропуска «Варшавский мост», попытке провоза полсотни патронов через пункт пропуска «Олтуш». На этот счет высказывался и президент Александр Лукашенко: «Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий».