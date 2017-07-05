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За несколько килограмм рыбы - несколько тысяч рублей. На Полесье снова задержали браконьеров

06.07.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Два браконьера попались с поличным госинспекторам Мозырской районной инспекции охраны животного и растительного мира. За несколько килограммов выловленной незаконным путем рыбы их ждут огромные штрафы.


Сначала госинспекторы задержали на озере Горки в Калинковичском районе 60-летнего мозырянина. В сетях, которые мужчина пришел снимать, обнаружено 7 кг рыбы.

50-летний житель деревни Скрыгалов Мозырского района рыбачил двумя сетями на озере Лебедином — в его улове оказалось 65 особей, в основном линя и карася. Выбрав рыбу, нарушитель направился домой, а лодку и сети спрятал в зарослях на берегу. Вероятно, рассчитывал вернуться сюда еще раз, — сообщает подробности сайт gosinspekciya.gov.by.


Оба рыбака-нелегала стали фигурантами уголовных дел. Возместить за незаконный улов первому задержанному браконьеру придется 4,3 тысячи рублей, второму — 6,8 тысяч.

 
 
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Два браконьера попались с поличным госинспекторам Мозырской районной инспекции охраны животного и растительного мира. За несколько килограммов выловленной...

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