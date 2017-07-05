Глава Витебской милиции рассказал, как в дни фестиваля будут обеспечивать порядок и безопасность

Начальник УВД облисполкома Иван Кубраков на брифинге возле Летнего амфитеатра рассказал, как в дни «Славянского базара в Витебске» будет работать милиция. Сколько сотрудников будут обеспечивать охрану общественного порядка и организацию дорожного движения в регионе.





Как будут дежурить на улицах и дорогах

В фестивальные дни — с 10 по 19 июля — в городе будут ежедневно дежурить около 1000 правоохранителей. Местным милиционерам помогут коллеги из других регионов. Так, сотрудники ОМОНа ГУВД Минска, УВД Брестского и Гродненского облисполкомов будут работать на КПП в Летнем амфитеатре, концертном зале «Витебск», а также патрулировать центр города.

Военнослужащие внутренних войск трех войсковых частей из столицы и Минского района будут охранять фестивальные объекты, смотреть за порядком на улицах.

В этом году в фестивальном Витебске будет больше сотрудников ГАИ. Экипажи СП ДПС «Стрела» МВД, представители сводного отряда ГАИ ОВД будут работать как в областном центре, так и регионах. Сигналы светофоров будут дублироваться регулировочно-распорядительными действиями сотрудника Госавтоинспекции.

Наряды усилят мотопатрулями. По словам Ивана Кубракова, мототранспорт задействуют не только в Витебске, но и на республиканских трассах.



Начальник УВД Витебского облисполкома полковник милиции Иван Кубраков





С 9 по 20 июля милиция в Витебске будет нести службу в усиленном режиме. Увеличат плотность нарядов как на центральных улицах, так и на окраинах.

Как будут работать КПП

Чтобы попасть в амфитеатр, зрителям необходимо будет пройти через посты, расположенные по периметру главной сценической площадки и на входе в зал. Всего их будет 11.

Сотрудники витебского ОМОНа и женщины, обеспечивающие работу контрольно-пропускного пункта, будут нести службу в гражданской одежде с использованием специальных синих жилетов с надписью на белорусском и английском языках «Бяспека» (Security).









В этом году увеличится число проходов на пунктах пропуска в зрительный зал. Максимальное количество проходов — 16 — будет на КПП на центральном входе со стороны улицы Ленина.

На трех КПП на входе в зрительный зал будут организованы пункты пропуска для ветеранов, инвалидов, беременных, родителей или законных представителей с малолетними детьми. Их обозначат специальными табличками.

Примечательно, что в 500-метровой зоне вокруг Летнего амфитеатра и других площадок в точках общепита разрешена продажа алкоголя и пива. Но это распространяется только на продукцию, специально выпущенную организациями-партнерами «Славянского базара» с использованием его товарного знака.

Для иностранных гостей

В связи с большим количеством иностранных гостей в фестивальном Витебске сотрудники управления по гражданству и миграции УВД будут дежурить круглосуточно. Иностранцы, прибывшие в составе организованных групп, будут регистрироваться непосредственно в управлении. С 8.00 до 18.00 там можно будет получить консультацию, в другое время с вопросами можно обратиться по телефону «горячей линии» 8 0212 60−34−81, а также через электронную почту: ugim_uvd_vitebsk@tut.by.





По данным УВД региона, прошлым летом в фестивальные дни Витебск посетили около 15 тысяч человек. В этом году на «Славянском базаре» только аккредитованных гостей будет около 5 тысяч из 37 стран.