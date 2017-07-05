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32-летнюю преподавательницу столичного вуза и студента подозревают в торговле психотропами
06.07.2017 12:44 — Новости Общества | Tut.by
Пресечен канал поставки наркотиков и психотропов из России в Беларусь. Задержано 13 человек, в том числе студент и преподаватель вуза. Об этом
Буквально на прошлой неделе сообщалось, что в четырех областях республики прошла череда задержаний —
А на днях в Солигорском районе —
И вот новое дело: милиция сообщает о раскрытии сети, которая снабжала товаром минчан (хотя тайники с дозами чаще оставляли на территории района). Клиентов находили с помощью интернет-магазина, организованного за границей.
Вечером 19 июня в лесу у деревни Воловщина были задержаны 20-летний студент и 32-летняя преподаватель столичного вуза. По информации УВД, к моменту задержания они успели оборудовать несколько тайников для более мелких торговцев. Всего у пары изъяли 1 кг особо опасного психотропа Альфа-PVP, 812 грамм амфетамина, почти полкило гашиша и 156 граммов марихуаны.
В течение десяти следующих дней при поддержке СОБРа и ОМОНа задержали еще 13 подозреваемых в столице и Минском районе. Это мужчины в возрасте от 20 до 33 лет, их считают распространителями.
«Господи, что происходит?», — воскликнул один из них во время штурма квартиры. «Руки за спину», — предупредил боец спецподразделения. Видео задержания:
Один из подозреваемых ездил на старой машине, которая сохранила атрибутику кареты скорой помощи. Предполагается, что этот 28-летний минчанин "специализировался" на гашише.
Предполагают, что наркосеть появилась в начале года, а выявили ее как раз на пике активности.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, сообщил вриод начальника УНиПТЛ УВД Сергей Белоушко.
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Предполагается, что сеть снабжала запрещенным товаром минчан.
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