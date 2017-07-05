«Еще в Советском Союзе лучшим считался мед из полесской низменности, из наших краев. Человек должен есть свой мед, выращенный на своей земле», — делится своей философией потомственный пчеловод Сергей Машлякевич из деревни Туры Столинского района. Десятки лет он с отцом добывал мед в полесских лесах, а сейчас его ремесло под угрозой.





Сергей Машлякевич отправляется на свою пасеку на стареньком УАЗике — легковушка дорогу не осилит. Мы едем сначала по трассе, потом по ухабистой песчаной дороге и сворачиваем в кусты.

— Вот настоящие белорусские джунгли, — шутит швагер Сергея Федор Шепетько, который сидит на заднем сиденье.





Проложенная колесами автомобилей узкая колея ведет нас вглубь полесских лесов. Временами буксуем, вязнем в грязи, цепляем днищем очередную ямку. По дверям стучат толстые стебли, по крыше — ветки, по нижним зубам — верхние. За бортом — жара, в салоне еще жарче. УАЗик кряхтит, пыхтит, но едет.





— Батько вон раньше по этой дороге конем ездил, — смеется Сергей.

Проехать к своим пчелам на машине Сергей может только летом. В редких случаях, когда не стоит вода, — осенью. Весной, после разлива Припяти, сюда можно добраться только на лодке, да и то, когда не действует запрет из-за нереста рыбы.





Пасекам семьи Машлякевич уже шестьдесят лет. Их всего три. За двумя ухаживает Сергей, за одной — Федор. Сейчас на них содержатся почти 150 пчелиных семей. Мед сдают государственным заготовителям. В этом сезоне принимали по 4,5−5 рублей за килограмм.





— В наше время пчеловодством заниматься не рентабельно. Взять одно топливо, так мне тонны полторы нужно в год, чтобы постоянно на пасеки ездить. И на зиму, чтобы подкормить пчел, нужно где-то 1,2-1,3 тонны сахара, — сетует собеседник.

«Урожайность» пчел колеблется от сезона к сезону. Обычно с трех пасек удается собрать от 1 до 3,5 тонн меда. В этом году результаты пока неутешительные — всего 150 кг.

— Это ноль, понимаешь… Вообще.

Сергей отмечает, что пчеловодство — это занятие не столько для заработка, сколько для души.

— Пчелы, как люди. Есть хорошие матки, старательные. Есть не очень. Все, как в семье. Если хозяйка хорошая, то и дома будет убрано. В ульях так же. Есть такие пчелы культурные, что любо смотреть, — делится своими наблюдениями Сергей.





К пасеке, за которой следит Федор, мы ехали около часа. Паркуем УАЗик и идем дальше пешком по узкой тропинке. Сергей по дороге рассказывает какие здесь деревья высажены: орехи, каштаны и еще какие-то со сложным названием на букву «т».

— Мы у природы не только берем, но и отдаем, — улыбается Сергей.





Пасека обустроена на возвышенности — чтобы при разливе реки ульи не смывало — и окружена противопожарным рвом. В тени деревьев аккуратно стоят пчелиные домики. А возле них брошены доски — бывший домик для хранения пчелиного инвентаря. Его начали разбирать лесники еще весной, когда до пасеки было невозможно добраться: подъезды затоплены, а на лодке плыть запрещено из-за нереста. Когда Сергей с Федором узнали о том, что к их пчелам пожаловали гости, то Федор в гидрокостюме переходил реку вброд.

— Шел ногами по дну полтора часа. Где-то воды было по колено, где — по грудь, где — выше, — вспоминает Федор.



Разрушенная «времянка» на пасеке

Когда пчеловод пришел на место, никого уже не было. Домик почти разобрали. Позже на Федора еще и штраф выписали за нарушение правил использования участков земель лесного фонда — статья 15.24 КоАП.

— Сломали, как варвары, — сетует Сергей.

«У нас дикий мед»

Пасеки в недрах Полесья появились задолго до того, как эти земли стали заказником «Средняя Припять». Отец Сергея Александр Машлякевич заселил эти территории пчелами в середине прошлого века. Главными критериями при выборе места были удаленность от населенных пунктов и, как пояснил опытный пчеловод, «хорошая кормовая база» — чтобы пчелки правильно питались и делали «правильный мед»: вкусный и целебный. Участки под пасеки раздал сельчанам колхоз «30 лет БССР». Конечно, добраться до ульев сложно, но это, по словам Сергея, необходимое условие для нормальной жизни пчел и чистоты меда.

— Понимаете, у нас дикий мед. Для него нужно уйти подальше от ферм, дорог, туалетов, мусора. Чтобы пчела туда не летала, — объяснил собеседник.





Как писала «СБ», позже земли колхоза были переданы в Гослесфонд, а затем в 1999-м было принято решение создать на этих территориях республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять». Хозяйственная деятельность попала под запрет, в том числе и пчеловодческая… Временные постройки для инвентаря стали незаконными и власти обязали их разобрать и вывезти.





Пасеки удалены на десятки километров от ближайших населенных пунктов и возить туда-сюда необходимый для ухода за ульями инвентарь просто невозможно, сетуют пчеловоды. И это не каприз. В Постановлении Минсельхозпрода «Об утверждении ветеринарно-санитарных правил содержания пчел» указано, что на стационарной пасеке должен размещаться пасечный домик, а на кочевой — кочевая будка, в которых хранятся соты, инвентарь для ухода за пчелами и откачивания меда.

«На крупных пасеках размещаются отдельно стоящие или сблокированные строения для хранения пустых рамок, сотов с медом и пергой, тары, инвентаря и оборудования, дезинфекционных средств», — говорится в документе.





Проблема в том, что некоторые пасечники являлись таковыми лишь на бумаге. Они ставили в лесу один-два улья и возводили дом, который использовали, как дачу для отдыха на природе. Самострои обнаружили во время рейда и поручили убрать все незаконные строения с территории заказника. Под горячую руку попали и добросовестные пасечники.

До 1 января 2016 года всех обязали самостоятельно снести незаконные строения на предоставленных участках. Пасечники этого не сделали. Их неоднократно предупреждали об ответственности, затем выписывали предписания, наказывали штрафами, а они писали обращения в различные инстанции. Письма проблем не решили и тогда вторая сторона конфликта перешла к активным действиям — начала разбирать незаконные постройки.

«А куда их вывезти?»

Сергей отмечает, что требования о сносе «времянок» пасечников считает абсурдными. Во-первых, они никому не мешают. Во-вторых, без этих домиков он просто не сможет заботиться о своих пчелах — столько инструментов и оборудования просто не влезет в его УАЗ. Если постройки продолжат разбирать, ему придется задуматься о смене рода деятельности.

Вывезти ульи поближе к дому — тоже не вариант.

— Куда их вывезти? Это то же самое, как сказать: «иди вон там добывай нефть». (…) Да и перевозить сейчас пчел невозможно. С тем же успехом их можно просто потравить. Транспортировки в такое время они не переживут, — сетует пчеловод.





«Пчелы для нас хорошее подспорье»

В отчаянной попытке добиться защиты пчеловоды написали председателю Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову, который известен как увлеченный пасечник. Даже книгу в прошлом году издал «На пасеке у Зюганова». На белой обложке литературного труда изображена пчелка, которая держит красное ведерко с логотипом КПРФ.

В своем письме полесские пчеловоды попросили только одного — передать их обращение президенту Беларуси Александру Лукашенко. До этого они уже писали во все инстанции, но решения своей проблемы так и не нашли.





«Просим Вас, Геннадий Андреевич, помогите нам! Мы проживаем в самом густонаселенном районе республики. В нашей деревне Ольшаны, например, проживает более семи тысяч человек. Почти в каждой семье 5−10 детей. Промышленных предприятий в деревне нет, имеется лишь один среднего достатка сельхозкооператив. Народ выращивает овощи на приусадебных участках и этим зарабатывает себе на жизнь. Пчелы для нас хорошее подспорье», — написали пасечники главе КПРФ.

Из КПРФ их обращение переслали в Администрацию белорусского президента, а оттуда — в Брестский облисполком.





«Работа по наведению должного порядка в республиканском ландшафтном заказнике „Средняя Припять“ продолжается в настоящее время. Все незаконно возведенные на территории заказника строения и используемые владельцами не по прямому назначению будут снесены в соответствии с действующим законодательством», — сообщалось в ответе за подписью первого зампреда облисполкома Николая Токаря.

Письмо Зюганову — было последней надеждой пчеловодов. Больше им обращаться некуда.

— Может, Путину написать? — вздыхает 92-летний пчеловод Александр Машлякевич.





«Пасеки никто не запрещает ставить»

Директор ГПУ «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Ольманские болота» Павел Миронович отметил, что некоторые жители близлежащих деревень обустраивали в лесах пасеки из пары ульев лишь для того, чтобы использовать эту территорию в своих целях:

— Люди пытались обмануть государство: поставить мнимую пасеку и заниматься там чем попало, но только не пчелами.

Это мнение разделяет и первый заместитель председателя Столинского райисполкома — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Николай Мороз.

— Я сам лично обходил зимой по поручению губернатора эти места. Около тридцати незаконных строений мы осмотрели. Честно сказать, так процентов 90% ульев там стоят только для вида. В них ни одной пчелиной семьи не было. Открывали пчелиные домики, а там резиновые сапоги лежали или бутылки пустые, — рассказал Николай Николаевич.

В Столинском райисполкоме также сообщили, что разборкой незаконных построек на территории заказника занимаются землепользователи: Столинский и Полесский лесхозы. Иногда к ним подключаются спасатели из районного отдела по чрезвычайным ситуациям.





— Есть требования определенные к заказнику. Никаких незаконных строений там быть не может. Согласованные могут быть. Им (пчеловодам. — Прим. TUT.BY) дали право подать документы, чтобы арендовать этот кусок земли для экотуризма. Это не запрещено, но процедура трудоемкая и длительная. Народ этим не хочет заниматься. Люди едут, отдыхают. (…) Пасеки никто не запрещает: ульи расставлять, колоды ставить. Открывается сезон, получайте в лесничестве лесной билет и работайте, собирайте мед — вопросов никаких. По пасекам никаких проблем нет. А уже по домикам (незаконно возведенным. — Прим. TUT.BY), которые используют рыбаки для снастей, для моторных лодок, костры разжигают, уху варят, гостей приглашают, наносят вред окружающей среде… Не надо этим заниматься. Надо что-то потомкам оставить. Вы ж поймите, что тут и до пожара недалеко, — подчеркнул Николай Мороз.

Пчеловодам, которые хотят продолжать работать на территории заказника, собеседник посоветовал заменить свои домики на временные кочевые будки, которые нужно будет к началу сезона привезти на пасеку, а к концу — вывезти:

— По законодательству на пасеку можно получить разрешение на временную кочевую будку. Подчеркну, временную. Не стационарную. Это должна быть будка либо на салазках, либо на колесах потому, что по заказнику запрещено движение тяжелой техники.

По мнению Павла Мироновича борьба пчеловодов за времянки проиграна:

— Эта тема давно обговорена на разных уровнях. Очень много ведомств были задействованы, но помочь этим людям в оставлении этих строений в заказнике невозможно.