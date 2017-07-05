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"Всемирной федерации сердца не существует". МАРТ нашел нарушения в интернет-рекламе медпрепаратов

06.07.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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МАРТ выявил многочисленные нарушения в интернет-рекламе препаратов «Гипертониум» и «Уретрамол», сообщает пресс-служба ведомства. Их рекламировали несуществующие медицинские институты, а фармакологическое действие не доказано.


Фото: Reuters

По информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь, «Гипертониум» и «Уретрамол» не являются лекарственными средствами, их фармакологическое действие не доказано, они не могут использоваться для лечения и профилактики каких-либо заболеваний как альтернатива лекарственным средствам, говорится на сайте МАРТ.

Например, в интернет-рекламе препарата «Гипертониум» говорилось:

«Гипертониум снизит давление до возрастной нормы без химии и побочных эффектов! Приведите давление в норму с Гипертониумом в считанные минуты без вреда для здоровья!»;

«На данный момент Гипертониум — единственное лекарство, которое официально рекомендуется Всемирной федерацией сердца для лечения гипертонии»;

«Созданием препарата занималась команда специалистов из Западной академии наук, работавшая в тесной связке с практикующими кардиологами».

Ведомство обращает внимание, что препарат не зарегистрирован Министерством здравоохранения, не обладает доказанной фармакологической активностью, не может использоваться для лечения и (или) профилактики каких-либо заболеваний как альтернатива лекарственным средствам. Кроме того, организаций «Институт кардиологии Республики Беларусь», «Всемирная федерация сердца», «Западная академия наук», указанных в рекламе, не существует;

Реклама «Гипертониума» признана ненадлежащей и запрещена к распространению. МАРТ направил сведения и материалы в Министерство информации Республики Беларусь для ограничения доступа к интернет-ресурсам, на которых размещается реклама препаратов. Потребителям же ведомство напоминает, что получить официальную информацию о зарегистрированных в Беларуси лекарствах, можно на сайте www.rceth.by.

 
 
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МАРТ выявил многочисленные нарушения в интернет-рекламе препаратов "Гипертониум" и "Уретрамол", сообщает пресс-служба ведомства. Их рекламировали несуществующие...

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