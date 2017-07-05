МИНСК, 6 июл – Sputnik. Инстаграм-блогеру удалось сделать на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ селфи с белорусским президентом Александром Лукашенко, снимок был опубликован в Instagram накануне.

Сессия проходит в эти дни в белорусской столице, в ней принимают участие более 300 парламентариев. Завершится ассамблея, которая пройдет под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", в воскресенье 9 июля.

"Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех!" – написала блогер с ником vikki_by в своем аккаунте в Instagram.

Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех! Публикация от Miss Victoria (@vikki_by) Июл 5 2017 в 6:33 PDT

К середине пятницы фото уже собрало более 580 лайков, пользователи активно комментируют запись.