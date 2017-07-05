ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликовано первое "официальное" селфи с Лукашенко

06.07.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Инстаграм-блогеру удалось сделать на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ селфи с белорусским президентом Александром Лукашенко, снимок был опубликован в Instagram накануне.

Сессия проходит в эти дни в белорусской столице, в ней принимают участие более 300 парламентариев. Завершится ассамблея, которая пройдет под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", в воскресенье 9 июля.

"Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех!" – написала блогер с ником vikki_by в своем аккаунте в Instagram.

 

Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех!

Публикация от Miss Victoria (@vikki_by) Июл 5 2017 в 6:33 PDT

 

К середине пятницы фото уже собрало более 580 лайков, пользователи активно комментируют запись.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К середине пятницы фото уже собрало более 580 лайков, пользователи активно комментируют запись.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
32-летнюю преподавательницу столичного вуза и студента подозревают в торговле психотропами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика