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Опубликовано первое "официальное" селфи с Лукашенко
06.07.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл – Sputnik. Инстаграм-блогеру удалось сделать на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ селфи с белорусским президентом Александром Лукашенко, снимок был опубликован в Instagram накануне.
Сессия проходит в эти дни в белорусской столице, в ней принимают участие более 300 парламентариев. Завершится ассамблея, которая пройдет под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", в воскресенье 9 июля.
"Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех!" – написала блогер с ником vikki_by в своем аккаунте в Instagram.
К середине пятницы фото уже собрало более 580 лайков, пользователи активно комментируют запись.
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К середине пятницы фото уже собрало более 580 лайков, пользователи активно комментируют запись.
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