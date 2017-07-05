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"Хочется, чтобы система увидела в родителях и детях людей". Мнение о начале школьных уроков в 9.00
06.07.2017 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Вот уже полтора месяца родители школьников только и говорят о переносе времени начала уроков в новом учебном году на 9 часов утра.
Многие надеются на то, что решение, неудобное сотням тысяч родителей и учеников, отменят. Министерство образования
Среди моих коллег и знакомых действительно есть те, кому перенос начала уроков на 9 утра сродни подарку. А есть те, кто не считает возможным изменять время начала уроков, потому что это сбивает все рабочие и жизненные циклы семьи.
Кодекс об образовании определяет законных представителей учащегося как полноправных участников образовательного процесса. Так почему же нас никто не спрашивает нашего, родительского мнения?
Мне известны лишь два примера из столичных гимназий, где родителей спросили и по итогу оставили время начала уроков неизменным. В одном случае провели опрос через сайт, во втором — на общешкольном собрании. В уставе же нашей школы почему-то о правах и обязанностях законных представителей забыли упомянуть, но Кодекс об образовании, а также Положение о родительском комитете учреждения общего среднего образования вовлекают нас в активное участие в жизни в школы. Родительский комитет является органом самоуправления учреждения, говорят документы. Так, может, родители заслуживают больше полномочий, чем сдать макулатуру и подписать заявления на вступление в пионеры?
Уверена, что с наступлением сентября возмущений в адрес учителей от родителей из-за переноса начала времени уроков будет много. Но защищать свои интересы нужно самостоятельно. Даже если вы хотите, чтобы уроки начинались в 9 часов, ходатайствуйте об этом. Ведь мы не только законные участники образовательного процесса в соответствии с Кодексом об образовании, но и налогоплательщики. То есть вы и я вместе зарабатываем деньги на содержание системы образования.
Попытка номер один и четыре аргумента против
В отличие от родителей двух столичных гимназий, мнения которых спросили администрации школ, восемнадцать родителей одного класса простой жодинской школы в конце мая написали коллективное обращение с просьбой не менять время начала уроков. Отличный аргумент для директора объяснить «наверху», почему в школе ничего не меняется, а для отдела образования — «прикрытие».
Особенностью Жодино, в котором и началась вся наша история, является то, что город живет вокруг БЕЛАЗа. Первая смена здесь начинается в 7.30, и дети таких работников зачастую приходят в школы сразу после семи часов утра. Значительная часть населения города работает в Борисове, Смолевичах и Минске. Им требуется время на дорогу, начало рабочего дня по всей стране в основном — 9.00. Поэтому начало уроков в 8.15, как это было в прошлом году, — отличная возможность и передать ребенка в надежные руки (особенно если речь идет о младших школьниках), и на работу успеть.
Однако все официальные ответы на письмо родителей в категоричных формулировках сообщают, что время начала занятий в школе не изменится, но в 8.15 будут начинаться факультативные занятия, а сами уроки — в 9.10. Что в итоге получится?
Что делать?
Самая большая проблема со временем изменения начала уроков возникает у родителей учеников начальной школы. Как правило, их обучение в школе завязано на одного учителя. Он и уроки проводит, и факультативы, и физкультуру, и классный час. Почему не предоставить право выбора времени начала уроков родителям и учителю. Самое что ни на есть самоуправление в действии получится. Именно так можно было бы получить эмпирические данные об эффективности разных подходов и связанных с этим успеваемости учеников и других качественных показателях учебы.
Я искренне не понимаю, почему
Мне так хочется, чтобы система увидела в родителях и детях людей. Чтобы эти же работники образования не пытались убедить себя и всех остальных родителей в том, что изменения будут удобны. Давайте обсуждать и вместе принимать решения, а не брать под козырек все то, что законом еще и не является.
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Вот уже полтора месяца родители школьников только и говорят о переносе времени начала уроков в новом учебном году на 9 часов утра. Слова президента с жалобой на то,...
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