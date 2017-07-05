Нарколог: молодежь больше склонна к пробе алкоголя, чем наркотиков

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Психодиагностические исследования в учебных заведениях, призванные выявить лиц, склонных к употреблению психотропов или алкоголя, показали, что белорусская молодежь в большей степени склонна к экспериментам со спиртными напитками, заявил журналистам главный нарколог Минздрава Иван Коноразов.

"Второй год мы осуществляем психодиагностическое исследование в организованных коллективах с последующим медосмотром. В большой степени молодежь у нас склонна к пробе алкогольных напитков. Условно говоря, не наркотиков, а пива", — сказал Коноразов перед началом Координационного совещания главных наркологов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое 6-7 июля проходит в Минске.

При этом ситуация с психотропами в стране, по его словам, остается стабильно напряженной.

Белорусский опыт

Волну потребления и страшных отравлений, которые наблюдались в 2013-2014 годах, с принятием президентского декрета №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков" удалось сбить. Но проблема остается.

"Когда в 2013 году у нас пошла волна отравлений новыми психоактивными веществами, так называемыми спайсами, когда люди убивали друг друга, выбрасывались из окон, был организован мозговой штурм и принята инициатива. Поэтому на сегодняшний день у нас ситуация с нелегальным потреблением наркотиков стабильная, но остается острой", — заметил Коноразов.

Он напомнил, что существующее белорусское законодательство позволяет оперативно реагировать на появление новых психотропов и вносить их в базу запрещенных. С другой стороны, сократить спрос на психотропы, по мнению нарколога, можно было бы с помощью активного развития здоровьесберегающих технологий.

"Дело в том, что любое адиктивное поведение корректируется путем введения здоровьесберегающих технологий. Речь о велодорожках, беговых дорожках, предложении нормальных туристических маршрутов для школьников. Это работает, и это есть, но хотелось бы, чтобы это было везде", — объяснил Коноразов.

Контроль в школах, на производстве и в больницах

В России лиц, склонных к употреблению наркотиков и алкоголя, выявляют не только в школах, но и в больницах. По словам главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, раннее выявление потребителей способно существенно влиять на общий спрос.

"Смотрите, как это работает. Если 5-6 лет назад уровень выявления потребления наркотиков среди старшеклассников и студентов составлял 10-15%, то в прошлом году эта цифра составляла 3%. А по многим школам 0,3%. Вот так работает раннее выявление. То, что мы называем социотерапевтическая интервенция, адресное объяснение ребятам, что этого делать нельзя", — объяснил Брюн.



© Sputnik Сергей Венявский Почти 5% взрослого населения мира когда-либо принимало наркотик

С ноября 2016 года выявлять нарко- и алкозависимых начали в больницах, прежде всего, в кардиологическом, пульмонологическом и гастроэнтерологическом отделениях. По итогам этих исследований выяснилось, что "порядка 15% зависимых получили свои заболевания в связи со злоупотреблением алкоголем или наркотиками", — заметил Брюн.

В Беларуси к этому опыту присматриваются и точечно пытаются применять. В обязательном порядке второй год мониторят учебные заведения, трудовые коллективы — по желанию руководителя.

"К моему личному сожалению, не все наниматели понимают тот экономических эффект, который они могут получить от внедрения инноваций, которые рекомендует Минздрав. Это же чистая экономика: сохранение трудодней, увеличение валового продукта, качество производительности труда, сокращение больничных листов и так далее. А наниматель полагает: сегодня у меня один, завтра придет другой. Но это же будет неквалифицированный работник, которого еще надо будет обучить", — заметил Коноразов.

Тем не менее, по его словам, за последние 4 года количество травмированных на производстве в состоянии алкогольного опьянения в Беларуси уменьшилось в два раза.

Пересмотреть акцизы

В Беларуси сохраняется большое количество алкозависимых, на учете стоит порядка 160 тысяч человек. Снизить остроту проблемы, по мнению главного нарколога, могла бы, среди прочего, скорректированная акцизная политика. Крепкий алкоголь должен стоить дороже.



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"Крепкие напитки должны облагаться акцизами с большим процентом. Соотношение должно быть 1:3", — заметил Коноразов.

Проблемой остается страх — страдающие от алкозависимости люди стесняются обращаться за помощью.

"Люди боятся, что их поставят на учет. Хотя если человек приходит самостоятельно — даже если он алкозависимый, есть нормативная база, которая позволяет оказать ему анонимную помощь", — напомнил главный нарколог.

Альтернативное наказание для наркозависимых

В Минздраве сейчас внимательно изучают зарубежный опыт и не исключают, что для наркозависимых в Беларуси со временем может появиться альтернативное наказание — принудительное лечение.

"Мы хотим пойти дальше и рассматривать альтернативное наказание для наркозависимых: либо ты идешь отбываешь наказание, либо ты принудительно лечишься. Мое личное мнение — альтернативное наказание — это одна из хороших инноваций, которая могла бы значительно повлиять на ситуацию с наркопотреблением в стране. Но это большой пласт работы. И не только нашего ведомства. Сегодня этот вопрос будем обсуждать", — сказал Коноразов.

Среди других вопросов, которые обсуждают участники Координационного совещания главных наркологов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, — результаты работы по лечению, реабилитации, ресоциализации наркозависимых и профилактической деятельности. Предполагается, что в течение двух дней в Минске состоится обмен опытом и передовыми практиками лечения наркозависимых граждан.