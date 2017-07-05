Сто баллов на ЦТ получили 314 абитуриентов

314 абитуриентов, прошедших ЦТ в основное время, получили максимальную оценку в 100 баллов по одному и более предметам, сообщил БЕЛТА министр образования Беларуси Игорь Карпенко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Всего на ЦТ было зарегистрировано около 92,2 тыс. абитуриентов, примерно16 тыс. человеко-тестов остались не написанными, так как зарегистрированные на них абитуриенты не явились на испытание. За грубые нарушения правил тестирования из аудиторий были удалены 33 поступающих.

— По имеющимся у нас сведениям, 314 абитуриентов, прошедших ЦТ в основное время, получили максимальную оценку в 100 баллов по одному и более предметам. Причем мы проанализировали географию этих абитуриентов — это не только столица республики, но и регионы, включая сельские населенные пункты. Это говорит о том, что система тестирования достаточно прозрачна и абитуриенты имеют равные возможности для того, чтобы сдать тесты и показать свои знания, а также участвовать в конкурсе для поступления в высшие учебные заведения, — рассказал Игорь Карпенко.

В этом году организовано три резервных дня для сдачи ЦТ.

— Есть абитуриенты, которые записались на все три резервных дня, — отметил министр образования. — Как правило, это связано с продолжительной болезнью или какими-то объективными обстоятельствами, которые дают право поступающим записаться на резервные дни тестирования. Сегодня в пункт тестирования доставлен мальчик с болезнью позвоночника. Специально для него в аудитории установили конторку.