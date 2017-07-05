Ждали 18 дней: в Минск доставят тело милиционера, который утонул в Испании

В субботу родные, друзья и близкие похоронят 40-летнего Александра на Cеверном кладбище в Минске.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Только благодаря авиакомпании «Белавиа» и руководству Минского городского управления Департамента охраны мы смогли решить вопрос с доставкой тела Александра в Минск. Эти люди вошли в положение семьи, всячески поддерживают жену Саши. В пятницу днем тело нашего друга будет доставлено в Национальный аэропорт, — рассказывает TUT.BY Ольга, подруга семьи.

Напомним, трагедия произошла 20 июня в испанском городе Аликанте, куда семья милиционера приехала отдыхать. Днем они пошли на пляж, мальчики (5 и 9 лет) стали плавать в кругах, и неожиданно их начало уносить в море. Александр вместе с женой Ириной тут же бросились в воду, успели спасти детей, но мужчина уже выбраться не смог.

Семья 18 дней ждала, пока испанские власти выдадут свидетельство о смерти и приведут в порядок все документы, которые необходимы, чтобы решить вопрос с доставкой тела в Беларусь.

— Мы хотим поблагодарить читателей TUT.BY . Совершенно незнакомые и чужие люди откликнулись на это горе. Ваш читатель Андрей бросил все дела и отвез Иру с детьми в аэропорт, держал с ними связь, пока не добрались до Минска. Елизавета и Виталий оплатили им гостиницу в Барселоне, перелет Барселона - Минск. А компания «Белавиа» провела переговоры со своими пассажирами, объяснила им ситуацию, и те согласились поменять свои билеты на другой день. По сути, они уступили свои места Ирине и мальчикам, — говорят друзья семьи.

Коллеги Александра уже собрали деньги на похороны и готовы завтра предоставить Ирине психолога, чтобы морально подготовить ее к прощанию с мужем. Похоронят мужчину в субботу, 8 июля, на Северном кладбище.