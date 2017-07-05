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Ждали 18 дней: в Минск доставят тело милиционера, который утонул в Испании
06.07.2017 13:57 — Новости Общества | Tut.by
В субботу родные, друзья и близкие похоронят 40-летнего Александра на Cеверном кладбище в Минске.
— Только благодаря авиакомпании «Белавиа» и руководству Минского городского управления Департамента охраны мы смогли решить вопрос с доставкой тела Александра в Минск. Эти люди вошли в положение семьи, всячески поддерживают жену Саши. В пятницу днем тело нашего друга будет доставлено в Национальный аэропорт, — рассказывает TUT.BY Ольга, подруга семьи.
Напомним,
Семья 18 дней ждала, пока испанские власти выдадут свидетельство о смерти и приведут в порядок все документы, которые необходимы, чтобы решить вопрос с доставкой тела в Беларусь.
— Мы хотим поблагодарить
Коллеги Александра уже собрали деньги на похороны и готовы завтра предоставить Ирине психолога, чтобы морально подготовить ее к прощанию с мужем. Похоронят мужчину в субботу, 8 июля, на Северном кладбище.
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В субботу родные, друзья и близкие похоронят 40-летнего Александра на Cеверном кладбище.
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