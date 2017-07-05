Поезд перевозил по 25 человек вместо тысячи. Почему метро стали закрывать на 20 минут раньше

С 26 июня минское метро стало закрываться на 20 минут раньше, обосновывая это снижением пассажиропотока ночью. Минчанин Дмитрий (имя изменено) обратился к транспортникам за более подробными разъяснениями, получил официальный ответ и поделился им с редакцией TUT.BY.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, с 26 июня метрополитен открыт для пассажиров с 5.30 до 00.40. Последние поезда с конечных станций «Малиновка», «Уручье», «Могилевская» и «Каменная Горка» уходят в 00.42.

В официальном ответе за подписью исполняющего обязанности директора «Столичного транспорта и связи» Андрея Илларионова сказано, что метро предназначено для скоростных перевозок большого количества людей.

При этом, как показала статистика, в зимний период в последние 12 минут работы метро в вагоны садилось около 200 человек в будни и 506 в выходные. В это же время на двух линиях работало восемь поездов.

«Таким образом, в среднем один состав вместительностью 972 человека перевозил 25 пассажиров по будним дням и 63 по выходным», — говорится в ответе.

Аналогичные данные получили и по результатом талонного исследования в марте 2015 года.

«Учитывая вышеизложенное, а также с целю рационального использования бюджетных средств, трудовых и материальных ресурсов предприятия, Мингорисполкомом было принято решение об установлении с 26.06.2017 режима работы Минского метрополитена с 05.30 до 00.40», — сказано в письме от «Столичного транспорта и связи».

Копия письма имеется в редакции TUT.BY*