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Поезд перевозил по 25 человек вместо тысячи. Почему метро стали закрывать на 20 минут раньше
06.07.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by
С 26 июня минское метро стало
Напомним, с 26 июня метрополитен открыт для пассажиров с 5.30 до 00.40. Последние поезда с конечных станций «Малиновка», «Уручье», «Могилевская» и «Каменная Горка» уходят в 00.42.
В официальном ответе за подписью исполняющего обязанности директора «Столичного транспорта и связи» Андрея Илларионова сказано, что метро предназначено для скоростных перевозок большого количества людей.
При этом, как показала статистика, в зимний период в последние 12 минут работы метро в вагоны садилось около 200 человек в будни и 506 в выходные. В это же время на двух линиях работало восемь поездов.
«Таким образом, в среднем один состав вместительностью 972 человека перевозил 25 пассажиров по будним дням и 63 по выходным», — говорится в ответе.
Аналогичные данные получили и по результатом талонного исследования в марте 2015 года.
«Учитывая вышеизложенное, а также с целю рационального использования бюджетных средств, трудовых и материальных ресурсов предприятия, Мингорисполкомом было принято решение об установлении с 26.06.2017 режима работы Минского метрополитена с 05.30 до 00.40», — сказано в письме от «Столичного транспорта и связи».
Копия письма имеется в редакции TUT.BY*
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Транспортники рассказали, почему с 26 июня они сократили время работы метро.
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