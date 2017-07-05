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Опять оранжевый: во второй половине дня по Беларуси пройдут грозы
06.07.2017 14:30 — Новости Общества | Tut.by
Синоптики предупреждают о плохой погоде во второй половине дня 6 июля. Ожидаются грозы и сильный ветер, объявлен оранжевый уровень опасности,
В период с 14 по 20 часов на большей части страны и в Минске прогнозируют грозы. В отдельных районах — шквалистый ветер прорывами до 15−18 м/с.
В пятницу и субботу - преимуществено без осадков. 7 июля лишь на северо-востоке возможны кратковременные дожди, но в в целом по Беларусибудет облачно. температура воздуха днем прогнозируется на уровне от +16°С до +23 °С. В субботу дожди с грозами возможны на юго-западе, температура днем в пределах +18°С...+25°С.
В воскресенье ливни ожидаются на большей территории Беларуси, в отдельных районах с грозами. Температура днем от +16°С до +25°С.
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В пятницу и субботу прогнозируют меньше осадков.
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