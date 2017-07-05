Резолюция Минска по психотропам получила поддержку в ПА ОБСЕ

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Беларусь стремится привлечь широкое внимание к проблеме психоактивных веществ, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, представляя в четверг на полях сессии ПА ОБСЕ белорусскую резолюцию "Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ".

Он отметил, что сейчас количество выявленных новых таких веществ в мире значительно превышает количество наркотиков, психоактивных веществ и прекурсоров, которые находятся под международным контролем. Скорость появления новых синтетических наркотиков не позволяет прогнозировать ситуацию с их распространением и не повышает доверия к национальным системам контроля, поэтому белорусская сторона была вынуждена инициировать проект данной резолюции.

"Мы хотим привлечь внимание самой широкой общественности к проблеме лавинообразного возникновения новых психоактивных веществ и их распространения", – сказал Пирштук.

По его словам, уже на данном этапе проект белорусской резолюции получил поддержку примерно у половины представленных на сессии ПА ОБСЕ страновых делегаций.

Со своей стороны глава парламентской комиссии по международным делам Валерий Ворнецкий в беседе с журналистами отметил, что ни одна страна – участница 26-й летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ пока не внесла поправок в предложенную белорусской стороной резолюцию, которая касается проблематики появления новых психоактивных веществ.

"Судя по реакции, которую мы имеем, резолюция действительно находит поддержку на сессии. Ни одна страна пока не внесла в нее ни одной поправки", – заметил Воронецкий.

По его словам, Беларусь при выработке представленных на сессии ПА ОБСЕ инициатив исходит из того, что они должны быть конструктивными и носить объединительный характер.

"На сегодня тематика появления новых психоактивных веществ, по-народному говоря, спайсов, является очень актуальной для всех стран – участниц ОБСЕ. У нашей страны передовой опыт по предотвращению распространения этого наркотика, мы своим опытом делимся на различных площадках, в том числе на площадке Парламентской ассамблеи", – сказал парламентарий.