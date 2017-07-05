МВД: синтетические наркотики стали почти недоступными в Беларуси

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Принятые в Беларуси меры по пресечению незаконного оборота наркотических, психоактивных, психотропных веществ и прекурсоров привели к тому, что синтетические наркотики и новые вещества стали почти недоступными в республике, заявил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Геннадий Казакевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Резолюция Минска по психотропам получила поддержку в ПА ОБСЕ

В четверг Беларусь на полях сессии ПА ОБСЕ провела презентационный мероприятие проекта белорусской резолюции по борьбе с незаконным оборотом и распространением новых психотропных и психоактивных наркотиков.

"Мы признаем эту проблему как национальную угрозу. Для Беларуси было характерно появление синтетических наркотиков нового поколения в 2013-2014 годах, при этом 80% из них составляли спайсы", – сказал Казакевич.

По его словам, тогда подростковая преступность на почве наркомании выросла в четыре раза. В то время и был принят декрет президента, направленный на борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ, психотропов, их аналогов и прекурсоров. К исполнению данного документа были привлечены не только структуры МВД, но и другие ведомства, а также самые широкие слои общественности. Все эти меры уже принесли результат.

По информации Казакевича, только в январе текущего года в официальный список наркотиков, психотропов, их аналогов и прекурсоров было помещено 46 наименований новых видов наркотиков. "Список носит упреждающий характер, ни одно из этих веществ еще не появилось в Беларуси, но мы о них знаем", – пояснил он.

Казакевич также рассказал, что меры, направленные на обязательную идентификацию личности владельцев электронных кошельков, помогли заблокировать 600 электронных кошельков на общую сумму в три миллиона долларов США – все они использовались для торговли наркотиками.



© Фото: УВД Миноблисполкома Преподаватель и студент минского вуза попались на продаже наркотиков

"Все это привело к тому, что наш потребитель начал уходить к традиционным наркотикам естественного происхождения. Увеличилась стоимость синтетических наркотиков, по отдельным позициям в 3-4 раза, потому что они перестали быть доступными на белорусском рынке", – добавил представитель МВД.

По его словам, белорусский опыт и подходы к борьбе с наркотрафиком являются универсальными, они могут быть легко имплементированы в законодательные системы других государств. Именно поэтому Беларусь выступила с инициативой принятия антинаркотической декларации в ПА ОБСЕ.